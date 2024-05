Enverinen 46 nenes en un col·legi de l'Afganistan per voler estudiar

Nou cas d'enverinament de nenes estudiants a l'Afganistan. Almenys 46 estudiants de primària han estat enverinades, a més de 15 professors, a la província afganesa de Daikundi, al centre del país, segons han confirmat responsables locals talibà. Les autoritats han anunciat una investigació en un nou atac contra l'escolarització femenina al país.

L'incident ha tingut lloc a l'escola femenina de Tamran, al municipi de Kiti, segons han confirmat fonts oficials locals a l'agència de notícies afganesa Pahjwok i al portal Afghanistan International.

Enmig d'un ball de xifres -fonts locals d'Afghanistan International parlaven de 85 nenes afectades i tres professors- el responsable talibà del Departament d'Informació i Cultura de Daikundi, Sayed Mustafa Salé, ha confirmat a Tolo News que l'incident ha afectat a 46 col·legials i 15 professors.

Totes les nenes enverinades eren estudiants de tercer i quart de primària, d'aproximadament entre vuit i deu anys, afectades de greus problemes respiratoris, i estan rebent des d'aquest passat dijous atenció mèdica d'emergència als hospitals de la zona, que pràcticament s'han quedat sense existències d'oxigen. Salé ha afegit que tres de les nenes es troben en estat crític.

Un altre incident semblant va tenir lloc el juny de l'any passat en una escola de la província de Sar e Pol, que va afectar un centenar de nenes, després d'atacs similars a Tajar, Bamiya o Kabul, perpetrats suposadament perpetrat per islamistes contraris a l'escolarització parcial de les dones.

Les autoritats talibanes permeten l'escolarització de primària –possiblement per les pressions internacionals– però han prohibit l'accés de les nenes a l'educació superior, per la qual cosa en certa manera fomenten que l'opinió pública tingui assumit que les dones no poden estudiar.

Segons l'últim informe d'Índex de Dones, Pau i Seguretat, publicat a finals del 2023, l'Afganistan és el pitjor país del món per ser dona. L'índex contribueix a analitzar l'estat d'aquelles societats amb més benestar entre les dones, que segons aquestes dades són més pacífiques, democràtiques i pròsperes, per la qual cosa també estan més preparades per adaptar-se a desafiaments i amenaces, com l'impacte del canvi climàtic .