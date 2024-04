Equador assalta l'ambaixada mexicana a Quito per aturar un exvicepresident

per Redacció CatalunyaPress

Enmig d'una situació d'alta tensió, el Govern d'Equador va fer divendres passat un assalt a l'ambaixada mexicana a Quito amb l'objectiu d'aturar Jorge Glas, exvicepresident equatorià condemnat per corrupció.

El conflicte es va desencadenar després que el Govern mexicà concedís asil a Jorge Glas, cosa que va desencadenar la reacció del Govern de Daniel Noboa, que va justificar l'acció afirmant que "cap delinqüent no pot ser considerat un perseguit polític". Aquesta situació va provocar l'entrada del Bloc de Seguretat, una instància que involucra comandaments policials, militars i de l'Executiu, a l'ambaixada mexicana per aturar l'exdirigent equatorià.

Des de la Presidència de la República d'Equador es va emfatitzar que "tota ambaixada té una sola finalitat, servir com a espai diplomàtic amb l'objectiu d'estrènyer les relacions entre els països". Tot i això, el Govern de Noboa sosté que Glas "ha estat condemnat amb sentència executoriada (en ferm) i comptava amb disposició de captura emesa per les autoritats competents".

Davant d'aquests successos, el president de Mèxic, Andrés Manuel López, va ordenar la suspensió de les relacions diplomàtiques amb l'Equador, qualificant l'assalt a l'ambaixada com a "una violació flagrant al dret internacional ia la sobirania de Mèxic". A més, ha anunciat que Mèxic recorrerà a la Cort Internacional de Justícia per denunciar la responsabilitat de l'Equador per violacions al dret internacional.