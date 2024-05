ERC, Bildu, Podem i BNG planten a Zelenski al Congrés

ERC, Bildu, Podem i el BNG han declinat acudir aquest dilluns a la trobada al Congrés amb el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, amb motiu de la visita oficial a Espanya. Aquests partits, socis habituals del Govern de coalició, discrepen de l'enviament d'ajuda militar a Kíev.

El dirigent ucraïnès ha arribat a la Cambra Baixa cap a dos quarts de quatre de la tarda i ha estat rebut per la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i pel president del Senat, Pedro Rollán, per posteriorment dirigir-se al Saló de Passos Perduts per signar al Llibre d'Honor.

"La memòria que el poble d'Espanya està colze a colze amb nosaltres en aquests moments tempestuosos s'enregistrarà en la consciència de les generacions d'ucraïnesos avui i demà", ha deixat escrit Zelenski.

Durant la visita, que ha durat prop d'una hora, el dirigent ucraïnès ha visitat l'hemicicle acompanyat dels presidents de les Cambres i les delegacions respectives. Entre els assistents també hi havia l'ambaixador d'Ucraïna a Espanya, Serhii Pohoreltsev.

Després d'això, Zelenski s'ha reunit amb els portaveus dels grups parlamentaris tant del Congrés com del Senat, però no hi han anat tots. Hi han estat presents els representants del PP, PSOE, Vox, Sumar, Coalició Canària i Junts, mentre que des d'ERC, Bildu, Podem i BNG han declinat acudir a la cita.

Aquestes formacions emmarquen la seva absència en rebuig per la decisió del president del Govern, Pedro Sánchez, d'insistir en l'ajuda militar a Ucraïna, ara amb un acord per donar aquest anys més de mil milions d'euros destinats a armament.

Rentat de Cara a la decisió de Sánchez

"Augmentar la despesa militar a l'esquena del Congrés només beneficia les grans potències i els interessos de la indústria armamentística. Reforçar la via bèl·lica i l'enviament d'armes només aconseguirà perllongar la guerra. La solució vindrà per vies diplomàtiques i pacífiques, sempre", ha retret el portaveu de Bildu, Oskar Matute a través del seu compte de X.

Una línia molt similar a l'expressada per la líder 'estada' Ione Belarra, que considera que la visita de Zelenski a la Cambra Baixa es tractava d'un "rentat de cara" a la decisió "antidemocràtica" de Sánchez.

Així mateix, el diputat del BNG, Néstor Rego, a través de X ha lamentat que estiguem "instal·lats al paroxisme del militarisme, més 1.129 milions d'euros per alimentar la màquina de guerra". "Tinguem clar que cadascun d'aquests euros es descompta de la despesa social: educació, sanitat, ocupació, vivenda. No amb el suport del BNG. No hi participem. Seguim apostant per la pau", ha reivindicat.