Trien l'empresa que subministrarà els seients de l'Spotify Comp Nou

El FC Barcelona i EHEIM Möbel han signat un acord de patrocini amb què l'especialista en solucions de seients fixos per a espais públics es converteix en nou proveïdor oficial de seients al llarg de dues temporades, des de l'1 de juliol de 2025 i fins al 30 de juny del 2027, de l'Espai Barça i del nou Spotify Camp Nou.

La nova gamma de seients EHEIM Möbel s'instal·larà al nou feu blaugrana, fruit d'aquest nou acord i "garantint així el màxim confort i comoditat" per a tots els aficionats i aficionades que acudeixin al camp.

Aquest acord entre el club blaugrana i l'empresa alemanya EHEIM Möbel està inclòs al programa de patrocinis associat al futur Spotify Camp Nou, reafirmant així l'aposta del FC Barcelona de construir un estadi amb tots els avenços i comoditats per als gairebé 105.000 espectadors que acollirà la instal·lació.

"En el marc d'aquesta unió, el FC Barcelona no només reafirma el seu compromís amb l'excel·lència, sinó que també converteix les seves instal·lacions en una plataforma de negoci i col·laboració per a una empresa internacional de la magnitud d'EHEIM Möbel", va destacar el club a un comunicat.

Per a l'entitat barcelonista, la incorporació dels seients d'EHEIM Möbel no només millorarà el confort de les persones que visitin l'Spotify Camp Nou, sinó que també "establirà nous estàndards en el disseny d'instal·lacions al món de l'esport".

El vicepresident de l'àrea de màrqueting del FC Barcelona, Juli Guiu, va assegurar que l'aliança amb EHEIM Möbel posa en valor l'aposta del club per construir un nou estadi amb tots els avenços i que ofereixi "la millor experiència" a tots els socis i sòcies, aficionats i aficionades que visitin l'Spotify Camp Nou.

"Comptar amb el màxim confort i tota la comoditat als seients dels gairebé 105.000 espectadors és clau per a una instal·lació que aspira a convertir-se en un referent al món de l'esport i l'entreteniment", va comentar Guiu. Per part seva, el CEO d'EHEIM Möbel, Frank Eheim, ha assegurat estar "molt emocionat" amb aquest acord.

"És un honor contribuir a un dels espais més emblemàtics i històrics de tots els esports i participar en la transformació en un nou referent per a totes les instal·lacions modernes. La implicació en aquest prestigiós projecte i l'associació amb una marca reconeguda mundialment com el FC Barcelona ens ajuda a consolidar la nostra posició com a proveïdor líder de seients per a recintes públics”, va reconèixer.