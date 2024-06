Eslovènia aigua el retorn d'Eriksen a l'Eurocopa (1-1)

Eslovènia i Dinamarca van empatar 1-1 aquest diumenge a la tarda, en el partit que va inaugurar el grup C de l'Eurocopa 2024. Els gols de Christian Eriksen i Erik Janza van definir el marcador a la vibrant atmosfera del Mercedes Benz Arena. Aquest partit va marcar el retorn d'Eriksen a l'Eurocopa després de l'infart que va patir el 2021 al mateix torneig.

Des de l'inici, Dinamarca va demostrar ser l'equip més sòlid i organitzat al camp. Els danesos, amb el seu característic joc fluid i cohesionat, van agafar el control de la pilota i van crear les primeres oportunitats clares. Va ser al minut 17 quan Christian Eriksen, estrella indiscutible de l'equip, va trencar el gel. Arribant des de la segona línia, Eriksen va aprofitar una desatenció de la defensa eslovena per rebre una passada precisa i, amb un xut precís, va vèncer el porter Jan Oblak per posar el 0-1 al marcador.

Tot i el cop inicial, Eslovènia no es va deixar acovardir i va començar a mostrar el seu talent, especialment amb el joc directe i dinàmic de Benjamin Šeško. El jove davanter eslovè va ser una constant amenaça per a la defensa danesa, generant diverses ocasions de gol que, no obstant, no van aconseguir concretar-se a la primera meitat.

El segon temps va començar amb un Eslovènia decidit a buscar l'empat. Šeško va continuar sent el jugador més perillós, i la seva insistència va estar a punt de donar fruits diverses vegades. La defensa danesa, liderada per l'experimentat Kasper Schmeichel a la porteria, va resistir els embats fins al minut 77.

Va ser aleshores quan Eslovènia va igualar el partit d'una manera fortuïta però merescuda. A la sortida d'un córner, Erik Janza va aprofitar un rebot en un defensa danès per disparar a boca de canó i batre Schmeichel, desencadenant l'eufòria entre els aficionats eslovens presents a l'estadi.

L'empat reflecteix un pas enrere per a Dinamarca, que havia sorprès el món amb el seu exercici a l'Eurocopa 2021 i que històricament guarda el record de la seva victòria el 1992. Tot i el seu bon inici, els danesos no van poder mantenir l'avantatge i van deixar escapar dos punts importants en un grup que també compta amb Anglaterra i Sèrbia, que s'enfrontaran més tard aquest diumenge.

Per part seva, Eslovènia va celebrar aquest resultat com un bon retorn a la competició continental després de 24 anys d'absència. L'equip va mostrar caràcter i determinació, aconseguint un valuós punt davant d'un rival de pes. Aquest debut positiu enforteix les esperances d'avançar en un grup que promet ser altament competitiu.