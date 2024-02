Espanya aconsegueix el bronze mundialista davant Grècia a l'últim sospir (10-9)

La selecció espanyola femenina de waterpolo ha guanyat la medalla de bronze al Campionat del Món de Doha (Catar) després de guanyar Grècia (10-9) en un final d'infart, amb gol d'Elena Ruiz sobre la botzina ia porteria buida, després un duel molt igualat en què les espanyoles van jugar tenallades, sense encert però amb premi final.

Espanya va aconseguir un avantatge de tres gols mancant 6:27 minuts per al final del partit, sent la màxima diferència del xoc.

Però, en comptes de trencar-se, les gregues van aconseguir un parcial de 0-3 per igualar el marcador.

Quan semblava que les moltes vegades anomenada 'final de consolació' se n'anava als penals, Espanya va aconseguir aconseguir el bronze en una jugada boja, amb Grècia atacant amb portera-jugadora però cometent contrafalta.

Després d'un primer intent fallit de Judith Forca de llençar a porta buida (li van fer falta, possible penal), Elena Ruiz va aconseguir la bola salvadora, la que li va valer per marcar des de lluny i permetre a Espanya pujar al podi de Doha 2024 com tercer millor equip del món, al primer bronze mundialista de la història per a les 'Guerreres de l'Aigua'.