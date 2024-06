Una Espanya alternativa tanca una fase perfecta de grups de l'Eurocopa (0-1)

A l'última jornada del Grup B de l'Eurocopa, Espanya es va imposar a Albània amb un ajustat 0-1 a Dusseldorf. Tot i no jugar-se res, ja que tenia assegurat el pas a vuitens com a primera de grup de forma matemàtica, l'equip dirigit per Luis de la Fuente va mostrar la seva solidesa i capacitat per manejar el partit amb el seu equip B. L'Albània de Sylvinho, per la seva banda, necessitava una victòria per classificar, però no ho va aconseguir.

L'únic gol del matx va arribar d'hora, al minut 13. Dani Olmo, amb una excel·lent visió de joc, va posar una passada a l'espai que Ferran Torres no va desaprofitar. El davanter va definir amb precisió, enviant la pilota al pal i després a la xarxa, consolidant el seu paper com el jugador més destacat del partit i emportant-se el MVP.

Tot i el triomf, Espanya no va mostrar la seva millor versió pel que fa a joc. Amb un equip ple de suplents, va repetir a l'onze inicial únicament Aymeric Laporte. El conjunt espanyol sí que va dominar quant a ocasions, perdonant diverses oportunitats de gol que podrien haver ampliat la diferència al marcador.

Entre els jugadors que van tenir l'oportunitat de destacar, a més de Ferran Torres, va sobresortir el porter suplent català David Raya. Raya va estar molt segur, fent diverses parades decisives que van mantenir la seva porteria a zero, i demostrant que és una opció fiable en cas de ser necessari en futurs partits del torneig.

El partit també va ser una oportunitat perquè algunes de les joves promeses del futbol espanyol tinguessin minuts al terreny de joc. El blaugrana Lamine Yamal, que va ingressar com a suplent, va tenir bons minuts, sent una amenaça constant per a la defensa albanesa. D'altra banda, Fermín López, també del Barcelona, va debutar a l'Eurocopa. Tot i això, el jove no va tenir la seva millor nit, mostrant-se una mica imprecís en les seves accions.

Amb aquesta victòria, Espanya tanca la fase de grups amb ple de triomfs, amb cinc gols i amb la porteria imbatida, i és clarament el millor combinat d'aquesta fase. Encara els vuitens de final amb confiança. El matx contra Albània va servir per donar descans als habituals titulars i rodatge als suplents, que van respondre a l'altura de les circumstàncies, encara que sense la brillantor que va tenir l'equip contra Itàlia i Croàcia.