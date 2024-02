Espanya, al capdavant d'Europa en absentisme laboral per incapacitat temporal

Espanya lidera l'absentisme laboral per incapacitat temporal (IT) a Europa, amb un cost de l'1,4% del producte interior brut. Les dades surten de l' estudi socioeconòmic sobre l'evolució de la incapacitat temporal i la sinistralitat a Espanya , elaborat per Umivale Activa i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie).

Les dues entitats han engegat un projecte per analitzar els determinants de l'absentisme laboral per incapacitat temporal. L'àmbit és tant estatal com per autonomies, per contingències comunes i professionals, que faran durant aquest 2024.

A Espanya, el percentatge de persones que no acudeixen al seu lloc de treball per IT ha passat de representar un 2% sobre el total d'ocupats el 2013 a duplicar-se. Així, va passar a situar-se en el 4,1% el 2023. Amb aquesta taxa, Espanya, juntament amb França i Portugal, encapçala aquesta classificació entre els països de la Unió Europea (UE).

Les dades s'obtenen de l'Enquesta de Població Activa (INE), on s'observen 2 fases "molt diferenciades" en el període comprès entre el 2007 i el 2023. A més, assenyalen un punt d'inflexió el 2012.

A la primera fase (2007-2012), la taxa d'absentisme baixa del 2,8% inicial a un mínim del 2% el 2012. No obstant això, a partir d'aquell any, comença un període de creixement ininterromput, accelerat per la Covid -19, fins a assolir el 4,1% del 2023.

Aquestes absències laborals per incapacitat temporal repercuteixen "negativament i de manera directa" en els treballadors que es veuen afectats, però també a les empreses i al conjunt de la societat.

L'impacte econòmic que tenen les prestacions per baixa per IT suposa un 1,4% del PIB d'Espanya (més de 17.000 milions d'euros), segons les darreres dades del 2021 procedents Eurostat.

Aquest percentatge se situa per sobre de la mitjana de la UE (1,2%) i representa un creixement de 0,6 punts percentuals respecte del 2014. En aquesta línia, les dades de l'enquesta European Labour Force Survey d'Eurostat mostren el seu caràcter "generalitzat" entre els països de la UE, però també una intensitat "molt diferent".

Segons consta a l'estudi, la darrera informació homogènia disponible (de 2022) indica que el percentatge d'ocupats que es van absentar de la feina durant la setmana en què es va fer l'enquesta se situa per al conjunt de la UE al 2,5%.

Per comunitats

Les comunitats que encapçalen el rànquing el 2023 coincideixen amb les que han experimentat un increment més gran. Euskadi, que ocupa la primera posició amb una taxa del 5,8% (+2,1 punts des del 2007), seguida de tres regions del nord peninsular, Galícia, Astúries i Cantàbria.

Totes amb taxa per sobre del 5% d'ocupats i amb increments superiors als 2 punts des del 2007.

A l'altre extrem hi ha Madrid, Balears i Aragó, amb taxes inferiors al 3,5% i increments més moderats, per sota d'1 punt percentual.

La Comunitat Valenciana se situa a la mitjana nacional, amb un pes de les absències laborals per IT del 4% i un increment respecte al 2007 de 0,9 punts percentuals.