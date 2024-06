Espanya perd 158 milions dels fons europeus per incomplir un objectiu

per Redacció CatalunyaPress

La Comissió Europea ha congelat aquest dimecres a Espanya 158 dels 10.000 milions del quart pagament del pla de recuperació després de detectar deficiències en l'aplicació d'un dels objectius associats, i per això només rebrà un desemborsament parcial, encara que la normativa dóna al Govern marge per solucionar mancances i tenir una nova oportunitat d'accedir a aquests fons.

Brussel·les ha confirmat que Espanya ha complert satisfactòriament 60 de les 61 fites, per la qual cosa dóna llum verda a la pràctica totalitat del quart pagament de 10.000 milions encara que, en paral·lel, ha activat el procediment de suspensió del pagament perquè encara no s'ha fet complert "satisfactoriament" l'objectiu 201 del pla, que es refereix al programa d'inversió en digitalització de petites i mitjanes empreses (pime) 'Agents del Cambio', segons fonts europees, a causa d'una falta de demanda.

El propòsit del programa, dotat amb 20.000 euros, era donar suport a 15.000 pime en el seu procés de transformació digital subvencionant parcialment la contractació de professionals anomenats 'Agents del Canvi', terme que dóna nom a la iniciativa.

L'Executiu comunitari ha notificat per carta aquesta suspensió a les autoritats espanyoles, que tenen ara un mes per respondre i presentar al·legacions, entre les quals justificarà que ja ha llançat el programa 'Kit Consulting', amb ajudes de fins a 24.000 euros per contractar serveis dassessorament en digitalització a pime i que donarà compliment a lobjectiu pendent.

Si després de la resposta del Govern, la Comissió confirma que l'objectiu pendent no s'ha complert satisfactòriament, s'obrirà un període de sis mesos en què Espanya tindrà una nova oportunitat de completar l'objectiu fallit. Si això passa, la Comissió aixecarà la suspensió mitjançant una avaluació positiva i posteriorment pagarà l'import congelat després de rebre el vistiplau dels Vint-i-set.

En cas contrari, en cas d'avaluació negativa, els 158 milions afectats se suspendran de manera permanent i es restaran del pressupost total del pla.

La Comissió sí que ha validat la resta de fites i objectius vinculats al quart tram del pla, que inclouen la reforma de les pensions, la Llei d'Habitatge, o reformes i inversions per millorar l'eficiència i la digitalització dels procediments judicials.

L'avaluació del pagament acumula un retard de diversos mesos després de la pròrroga acordada entre el Govern i Brussel·les per donar més temps a la tramitació de la reforma del subsidi per desocupació, que la Comissió dóna per complerta amb el Reial decret llei aprovat pel Consell de Ministres.

La penalització s'ha aplicat a altres països

D'acord amb la metodologia de penalitzacions --que ja es va aplicar a altres països com Lituània, Portugal o Romania--, la base per al càlcul de l'import suspès es correspondrà amb el "valor unitari" d'una fita o objectiu, que es calcula dividint el valor total del Pla de Recuperació de cada Estat membre --163.000 milions en el cas d'Espanya-- entre el nombre de fites i objectius, i que, si s'incompleixen, reduiran el pressupost total assignat inicialment.

En el cas dels Estat membre que, com Espanya, també hagin sol·licitat un préstec, s'estableixen dos valors unitaris diferents, un per a les fites i objectius previstos a la part de suport no reemborsable, i un altre per a les fites i objectius previstos a la part de préstec.

Tot i això, atès que no totes les mesures tenen el mateix "valor", la Comissió ha afegit una sèrie "factors correctors" per a totes i cadascuna de les fites i objectius a fi de comprovar si aquestes s'han complert i en quina mesura. Tot i que encara queda per completar-se la validació final de les xifres del pagament, segons la metodologia de la Comissió, el Govern estima que quedarien pendents al voltant de 158 milions d'euros.