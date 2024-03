Espanya retira del mercat diverses cremes solars de marques molt conegudes

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent del Ministeri de Sanitat, ha demanat el cessament de comercialització de les cremes solars 'Invisible Sun Protection Face Cream SPF 50+' de Rituals, Capital Soleil Crème Onctueuse Protectrice SPF 5 ' de VICHY i 'Waterlover Face Sunscreen SPF 50+' de Biotherm, "en nom de la protecció de la salut de les persones consumidores", en no presentar dades que demostrin que la composició d'aquests productes és igual o equivalent a la fórmula comercialitzada .

Aquesta és només una de les actuacions anunciades per l'Agència després de la denúncia de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) que, a través d'un estudi, ha observat incompliments a l'etiquetatge d'aquests productes, així com al lot 32032276 de protecció facial 'Sensitive SPF 50' de Nivea Sun; el lot 3157 de 'Sun Sensitive Oil-Free Milky Fluid SPF 50' de Lancaster; i el lot 1362V A de la crema solar 'Hydro Infusion Sun Gel Cream Face SPF 50' Piz Buin, les retirades del qual també han estat sol·licitades.

Dels set protectors solars analitzats per l'OCU, només 'Fusion Water Magic SPF 50' d'ISDIN no ha estat retirat del mercat, ja que ha facilitat diversos assajos, el resultat dels quals verfiquen la reivindicació de l'etiqueta i contradiu un suposat incompliment de l'FP- RAÏM.

Segons assenyala l'AEMPS, com a autoritat competent en el control del mercat de productes cosmètics, ha sol·licitat i analitzat la documentació necessària de les empreses comercialitzadores d'aquests productes i, després de dur a terme una investigació, ha pres mesures de cessament de comercialització i retirada del mercat adequades a cada cas.

L'AEMPS va sol·licitar a les empreses implicades que proporcionessin els assajos que sustenten les reivindicacions de l'FPS i l'FP-UVA, realitzats conforme als mètodes oficials i d'acord amb la Recomanació de la Comissió Europea, de 22 de setembre de 2006, relativa a la eficàcia dels productes de protecció solar ia les declaracions sobre aquests. Aquestes empreses van facilitar els assaigs realitzats mitjançant els mètodes oficials.

"Tots els resultats remesos donen suport a les reivindicacions indicades als etiquetats. En algun cas, fins i tot els assajos realitzats per les empreses s'havien dut a terme al mateix laboratori que va realitzar els assajos de l'OCU", però, "després de l'avaluació de tota la informació facilitada”, l'AEMPS ha observat discrepàncies entre els resultats dels assaigs per determinar l'FPS realitzats per l'OCU i els resultats dels assaigs facilitats per les empreses implicades.

En el cas dels tres productes que han de cessar la seva comercialització, l'agència dependent del Sanitat afirma que aquests productes reivindiquen al seu etiquetatge una categoria de protecció solar 'molt alta', d'acord amb el que indica la recomanació de la Comissió Europea (CE) . Tot i això segons els resultats dels assaigs facilitats per l'OCU, la categoria obtinguda per a aquests productes és 'alta'.

Aquestes empreses no han presentat, fins ara, dades que demostrin que la composició del producte utilitzada per fer els seus assajos és igual o equivalent a la fórmula comercialitzada. Com que en aquests productes els resultats dels assaigs són divergents i a més els fabricants no han proporcionat dades que demostrin que la fórmula utilitzada als seus assajos és la mateixa, l'AEMPS ha sol·licitat a aquestes empreses mesures de retirada del mercat dels lots assajats , així com el cessament de comercialització dels productes.

També hi estan implicats Nivea, Lancaster i Puiz Buin

En el cas de Nivea, Lancaster i Piz Buin explica que aquests productes reivindiquen al seu etiquetatge una categoria de protecció solar 'alta', d'acord amb el que indica la recomanació de la CE. Segons els resultats facilitats per l'OCU per a aquests productes, la categoria obtinguda es manté a 'alta'. No obstant això, els valors numèrics de FPS obtinguts no concorden amb els que figuren a l'etiquetatge.

Aquestes empreses sí que han facilitat dades que garanteixen que les fórmules assajades concorden amb les comercialitzades. A causa de la no concordança detectada ja que la protecció solar continua sent "alta", l'AEMPS ha sol·licitat a les empreses mesures de cessament de comercialització únicament de les unitats dels lots assajats dels productes.

D'inici la companyia ha facilitat dos assajos, un realitzat amb el mètode oficial in vivo (UNE EN ISO 24442), i un altre amb el mètode oficial in vitro (UNE EN ISO 24443). En tots dos casos, el resultat obtingut recolza la reivindicació de l'etiqueta.

Per al càlcul de l'FP-UVA segons el mètode UNE EN ISO 24443, es requereix la dada de l'FPS in vivo del producte, obtinguda mitjançant el mètode oficial UNE EN ISO 24444. L'OCU no ha realitzat aquest darrer assaig, utilitzant per al càlcul del FP-UVA una dada obtinguda per un mètode no oficial actualment en avaluació, per la qual cosa el valor de FP-UVA obtingut per l'OCU no es considera determinant per a la presa de decisió.

En conseqüència, l'AEMPS no ha pres mesures davant d'aquest producte. A més, afirma que, addicionalment, Isdin ha presentat més assajos realitzats amb el mètode oficial, que donen suport a les reivindicacions relacionades amb l'FPS.