Espanya segella el seu passi a vuitens després de guanyar Itàlia (1-0)

La selecció espanyola de futbol va vèncer (1-0) la d'Itàlia aquest dijous a la segona jornada del Grup B de l'Eurocopa 2024 que s'està disputant a Alemanya, una altra gran actuació d'Espanya per lligar ja de manera matemàtica el bitllet a vuitens de final i com a primera, mancant un matx per tancar la fase inicial.

Després de tombar Croàcia en el debut, Espanya també va adonar de la vigent campiona d'Europa i ho va fer a més amb tot mereixement. L'enganxada de la selecció en els seus últims partits va abandonar per moments els de Luis de la Fuente, que van tenir fins a cinc ocasions clares al primer temps sense veure porta.

Tot i això, l'Espanya de Nico Williams i Lamine Yamal, vertical i dominadora sense córrer riscos enrere, amb un Marc Cucurella que es va inflar a tallar pilotes, no va deixar d'intentar-ho fins que va arribar el gol en pròpia porta de Riccardo Calafiori al minut 55 Itàlia, que no va provar Unai Simón en tot el partit, va haver de fer un pas endavant ia prop va estar d'encaixar el segon, sobretot amb els dos extrems que marquen el nou estil espanyol.

Amb més o menys debat, la veritat és que la 'Roja' sembla funcionar a Alemanya. La campiona de la Lliga de Nacions ja va demostrar els seus vímets després d'una sèrie de catastròfiques dissorts i, encara que encara quedi molt, la tres vegades campiona d'Europa té la vitola de favorita ben guanyada. Espanya es va prendre una petita revenja davant Itàlia, botxí als penals de semifinals fa tres anys, i va ensenyar als transalpins la crua realitat.

Els de Luciano Spalletti estan en la seva transició, però De la Fuente li porta avantatge. Espanya va entrar amb tot i va ficar la por al cos al seu rival, amb una successió d'ocasions que va començar al primer minut amb un cop de cap de Pedri que va rebutjar Donnarumma després del desbordament de Nico Williams, un malson per a Di Lorenzo. El de l'Athletic Club també va perdonar poc després, una altra més va tenir Álvaro Morata i una altra, Fabián.

Espanya va prémer, va robar en la seva pressió i va assetjar, però no va tenir aquesta pegada que lluïa i Itàlia va viure d'alguna transició ràpida i les idees de Barella al centre del camp. Chiesa i Scamacca van donar una mica de sensació de perill, però la veritat és que Simón no va tenir feina.

Els de Spalletti van 'rascar' una mica més en defensa com a element dissuasori, però Nico va seguir a la seva i Pedri va tornar a aparèixer encara que sense connectar per poc amb Morata. Després del descans, el tècnic italià va fer dos canvis, senyal que la cosa no anava bé per a la campiona, però Cristante va veure groga com a targeta de presentació, la que se li havia resistit al col·legiat.

Victòria sense discussió encara que per la mínima

Rodri, que també havia estat amonestat i no estarà contra Albània, va poder continuar malgrat el fort cop i Espanya va tornar amb el guió d'inici. Els de De la Fuente van prémer, van inclinar el camp cap a Donnarumma i, després de tenir-les de tots els cols, Espanya va obrir la llauna amb un gol en pròpia porta de Calafiori, premi això sí per a una altra acció de desbordament de Nico Williams (1-0 ).

La campiona de la Lliga de Nacions va tenir llavors el seu moment per sentenciar, amb Lamine Yamal, de menys a més aquesta vegada, acaparant la pilota amb qualitat. El jove extrem va fregar l'escaire i va esperonar un públic espanyol que ja estava crescut al Veltins-Arena de Gelsenkirchen veient la 'Roja' funcionar com per creure.

Aleshores, Nico la va estavellar amb el travesser en una altra jugada calcada a la del seu mirall a l'altra banda i la defensa italiana va sobreviure. Amb els canvis, van entrar Álex Baena, Ferran, Ayoze Pérez, que va obligar dues parades més a Donnarumma, i Mikel Oyarzabal, Espanya va aconseguir un desenllaç més o menys tranquil, encara que li va faltar una mica de més control per no acabar amb el meta rival pujant a un córner amb el suspens del marcador. Itàlia, molt de soroll i poques nous, se l'haurà de jugar contra Croàcia dilluns.