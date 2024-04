Espanya pateix però aconsegueix superar Txèquia (3-1)

La selecció espanyola femenina de futbol va sumar aquest dimarts la seva segona victòria en la fase de classificació per a l'Eurocopa del 2025 de Suïssa després de guanyar per 3-1 Txèquia, un marcador que, no obstant, no va reflectir la dificultat amb què es va trobar a El Plantío de Burgos la campiona del món.

La 'Roja' va suar més del que s'esperava el seu triomf i no va tenir un duel tan fàcil com el de divendres passat contra Bèlgica, malgrat que el rival semblava indicar el contrari.

Però el combinat txec va ser més atrevit del que s'esperava, va estrènyer bé per incomodar i fins i tot va arribar a anar per davant al marcador.

Una alegria que no li va durar gaire perquè les locals, que van trigar a trobar una bona versió i es va agafar a la qualitat de Mariona Caldentey, van empatar i van remuntar molt ràpid per evitar que l'ensurt anés a la gent gran.

Montse Tomé va decidir retocar el seu equip amb les entrades de María Méndez, Maite Oroz, Eva Navarro i Lucía García, i va modificar una mica el dibuix per jugar amb tres enrere (Paredes, Méndez i Batlle), i ficar molt amunt Athenea del Castillo , a la qual va deixar tot el carril esquerre, perquè Mariona Caldentey jugués més entre línies i buscar la seva associació amb Jenni Hermoso i Alexia Putellas.

Un pla que no va acabar de quallar, en part perquè el rival va sorprendre. Karel Rada ni va fer cinc defenses ni tampoc es va refugiar enrere.

Les txeques van intentar prémer a dalt, amb la força del seu migcamp, i no van renunciar a tenir la pilota, cosa que va provocar un partit més obert del que s'esperava inicialment que, de tota manera, podia haver-se decantat del costat espanyol si Lucía García hagués tret partit a un bon mà a mà oa una pilota a què no va arribar per molt poc davant de la portera.

Txèquia va aconseguir incomodar amb la seva forta pressió una Espanya més imprecisa del normal ia la qual li costava generar ocasions més clares amb el pas dels minuts, encara que tampoc patia en excés les connexions de servei de l'equip visitant, que ho consagrava tot al que pogués fer Staskova, però satisfeta d'arribar a la mitja hora sense haver encaixat malgrat que Lucía García en va tenir una més que va estavellar davant de Votikova.

L'abarrotat El Plantío intentava posar de la seva part per ajudar el seu equip, que no aconseguia trobar-se davant la intensitat i ordre de les txeques que a més van donar un bon ensurt en una pilota perduda després d'una falta lateral que va caçar Dubcova i va enviar per poc fora.

Tomé va buscar solucions col·locant Athenea del Castillo a la dreta, però al descans es va arribar sense gols i amb només un xut afilat d'Alexia Putellas com a millor ocasió.

Ensurt i remuntada

La campiona del món necessitava solucions i la primera va ser l'entrada d'Olga Carmona per una erràtica Eva Navarro. Espanya va sortir més intensa i va manejar millor el xoc amb un cop de cap d'Irene Paredes i, sobretot, una rematada per sobre del travesser d'Athenea Del Castillo després d'una bona internada de Caldentey com a millors avisos.

La 'Roja' per fi semblava que aconseguia acorralar, però llavors va rebre el gerro d'aigua freda amb el gran gol de Sonntagova. Afortunadament, la número u del rànquing va replicar ràpidament amb un cop de cap de María Méndez a la sortida d'un córner provocat per una gran parada de Votikova a Lucía García.

Tomé va ficar a continuació Vicky López per Alexia Putellas i, sobretot, Salma Paralluelo, la seva millor arma ofensiva a la recerca de la remuntada, que va sortir, no obstant, del talent de Mariona Caldentey.

La balear va dibuixar una gran passada a Jenni Hermoso i aquesta el va embocar a la xarxa per a guirigall de la grada que va mostrar en tot moment molt afecte a la madrilenya.

Salma Paralluelo va poder sentenciar poc després una Txèquia que va acusar el cop i la baixada física que el començava a deixar a mercè de les espanyoles.

El pal va repel·lir una gran jugada d'Athenea del Castillo, però ja amb molts espais, Mariona Caldentey va donar tranquil·litat amb el tercer gol, premi a un altre excels partit.

Les txeques ja no van tenir arguments per tornar a ficar-se en un partit més tranquil al seu tram final i on les millors i poques ocasions van ser per a la campiona de la Lliga de Nacions.