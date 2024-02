Espanya s'uneix a la lluita global contra dos càncers infantils rars el 2024

Cada any es diagnostiquen al món 280.000 nous casos de càncer infantil en l'àmbit mundial i al voltant de 1.000 a Espanya. Si bé les taxes de supervivència han millorat, situant-se en el 82 % a 5 anys, hi ha alguns càncers pediàtrics la investigació dels quals fa anys estancada, afectant negativament la seva supervivència.

És el cas de l'osteosarcoma. En els últims 40 anys, la taxa de supervivència no s'ha mogut gens ni mica. Es tracta del tumor ossi maligne més freqüent a la infància i adolescència i, a l'edat adulta, és gairebé el més freqüent després del mieloma. De fet, en nens i adolescents es demora molt el diagnòstic dels sarcomes ossis perquè els seus símptomes se solen confondre amb els dolors habituals associats al creixement.

Precisament, l'oncohematòloga infantil i de l'adolescent Cristina Mata, que exerceix la seva tasca a l'Hospital Materno-Infantil Gregorio Marañón, és part de l'equip de recerca creador del Consorci Europeu FOSTER, que té com a objectiu investigar i millorar la curació dels pacients amb aquesta malaltia.

"És un tumor molt agressiu. Els sarcomes són, en si, malalties rares. Són malalties molt variades (hi ha més de 60 subtipus) i molt agressives, en què s'investiga poc per la poca incidència", ha introduït la doctora.

En concret, a l'osteosarcoma, "la incidència és com de dos, tres casos per milió d'habitants, per la qual cosa és molt infreqüent", ha explicat Mata, en declaracions a Europa Press.

En total, el 3% dels càncers de la infància són osteosarcomes. També és un càncer que es dona a l'edat adulta, a la setena dècada sobretot, però és més incident a la segona dècada de la vida.

La supervivència ronda el 70% en els nens i adolescents als 5 anys quan es diagnostica de manera localitzada. Tot i això, quan la malaltia ja s'ha estès, la supervivència és aproximadament del 20 % als 5 anys. És aquesta xifra la que roman inamovible des de fa quatre dècades. "No s'ha investigat prou i és veritat que, a més, és una malaltia que, per les característiques, és difícil de tractar", ha postil·lat l'experta, en declaracions a Europa Press.

Per tot això, fa gairebé tres anys es va crear un consorci europeu per investigar l'osteosarcoma, FOSTER, ja que és una malaltia "una mica òrfena, en el sentit que no s'estava avançant en investigació", ha assenyalat la doctora.

No hi ha hagut fàrmacs que demostressin eficàcia. Tot i això, dins dels pocs fàrmacs que s'està veient que han funcionat en pacients, hi ha una família que s'anomena inhibidors de la tirosina quinasa.

Ara, en el marc del Consorci Europeu FOSTER, es posarà en marxa l'assaig clínic 'FosterCabOS', el principal objectiu del qual és conèixer si l'administració d'un d'aquests fàrmacs, el cabozantinib, com a tractament de manteniment després del tractament estàndard de la malaltia, disminueix les recaigudes i, per tant, millora la supervivència daquests pacients.

"Tenim l'esperança que, afegint aquest fàrmac durant un any, més pacients es curin perquè no recaiguin. Perquè, sovint, la recaiguda es produeix aquest any, els primers anys", ha explicat a Europa Press.

Mata acaba de rebre una ajuda de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) per la qual aquest assaig fase III, el 'FOSTER-CabOS', s'iniciarà a Espanya i a tres països europeus més.

"Es tracta d'un estudi en inici europeu i que començarà aquest mateix any. Hi participaran un total de 19 països, però, de moment, es començarà a quatre: França, que lidera l'assaig, Bèlgica, Holanda i Espanya. Aviat s'uniran els altres 15 països", ha explicat la investigadora. També és possible que, en un futur pròxim, s'uneixin Nova Zelanda i Austràlia.

LA LEUCÈMIA DEL LACTANT

Dins dels càncers infantils, la leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) és el més freqüent. La seva incidència aproximada és d'1,5 casos per cada 100.000 habitants a països desenvolupats, segons dades del Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer (IARC, per les sigles en anglès).

Pel que fa a la seva supervivència, la taxa en pacients d'1 a 16 anys és més gran del 80 %. Tot i això, en menors d'1 any, no arriba al 50 %. És a dir, la meitat dels pacients amb leucèmia limfoblàstica aguda no superen la malaltia amb aquesta edat.

Per això, un grup d'investigadors de la xarxa Interfant, on participa el doctor Álvaro Lassaletta, cap de secció del servei d'oncohematologia pediàtrica de l'Hospital Universitari Infantil Nen Jesús de Madrid, va crear el protocol 'Interfant-21', un assaig clínic internacional destinat a millorar el pronòstic de la malaltia en aquests nadons.

"En els menors d'un any, el pronòstic continua sent molt dolent, perquè la malaltia és més agressiva, té més alteracions a les cèl·lules", ha explicat el doctor, per afegir que es diagnostiquen uns vuit casos com aquest a l'any a Espanya.

Igual que el col·lega Cristina Mata, Lassaletta ha aconseguit una ajuda de l'AECC per dur a terme aquesta investigació, que s'espera que comenci després de l'estiu a Espanya. "L'ajuda permetrà poder obrir aquest assaig clínic i que els nens espanyols menors d'un any amb LLA puguin rebre un tractament d'immunoteràpia, a més de la quimioteràpia convencional, que ja s'administrava abans. Estem segurs que podrà millorar-ne la supervivència", ha explicat, en declaracions a Europa Press.

Com en el cas anterior, aquest estudi també és internacional. "Aquesta malaltia és tan poc freqüent que, o agrupes molts casos, o no podries avaluar l'addicció d'un fàrmac al tractament", ha expressat el doctor. En suma, hi participen tant països europeus com americans --del Nord i del Sud--; així com Austràlia o països asiàtics, com el Japó.