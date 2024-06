Espanya va demostrar ahir a la nit el seu gran potencial en un partit amistós contra Irlanda del Nord, imposant-se amb un contundent 5-1. Aquesta trobada, l'última abans de l'Eurocopa que comença la setmana que ve a Alemanya, va mostrar una selecció espanyola en gran forma, a punt per competir pel seu quart trofeu europeu.

El partit va començar amb una sorpresa quan, amb prou feines als 90 segons, Daniel Ballard va avançar Irlanda del Nord. Però Espanya no va trigar a reaccionar. Als deu minuts, Pedri va igualar el marcador amb un gol significatiu, ja que va ser el primer amb la selecció més gran, gràcies a una assistència precisa del madridista Nacho. Aquest gol va ser un alleugeriment i una mostra del talent emergent de la jove estrella del Barcelona.

Aproximadament al minut 25, Espanya va agafar la davantera amb un gol d'Álvaro Morata, que va rematar una excel·lent centrada de Jesús Navas. La combinació de Yamal i Navas per la banda dreta va ser letal per als irlandesos, generant constants oportunitats de gol.

Pedri, consolidant la seva gran actuació, va anotar el segon gol del partit després d'una assistència de Nico Williams, que va tenir una destacada participació al llarg del matx. El segon temps va començar amb canvis estratègics, incloent els ingressos de Carvajal i Grimaldo. Aquests ajustaments no van afectar el domini espanyol, que va continuar controlant el ritme del joc.

Fabián Ruiz va ampliar l'avantatge amb una rematada precisa després d'un centre de Lamine Yamal, demostrant la profunditat i qualitat de la banqueta espanyola. Finalment, Mikel Oyarzabal, que va ingressar a la segona meitat, va tancar el marcador amb un cinquè gol, reafirmant la superioritat de l'equip.

Entre els jugadors més destacats, a més dels golejadors, hi ha Jesús Navas i Nico Williams. Navas va ser un veritable malson per a la defensa irlandesa, desbordant constantment per la banda dreta i assistint al gol de Morata. Nico Williams, per la seva banda, no només va assistir Pedri sinó que també va generar múltiples ocasions de perill.

Una absència notable va ser la de Dani Olmo, que no va jugar a causa de molèsties musculars. La seva absència va permetre veure en acció altres jugadors que van aprofitar l'oportunitat per lluir-se.