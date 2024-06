Espanya triomfa al Campionat Europeu de piragüisme, amb un or de Jácome i Corbera

per Gabriel Izcovich

El Campionat d'Europa d'esprint olímpic a Szeged, Hongria, ha estat una mostra contundent del talent i la determinació dels piragüistes espanyols. Antía Jácome i María Corbera es van destacar en guanyar la medalla d'or a la final de C2 200 metres, consolidant-se com a campiones continentals. El seu camí cap a la glòria va incloure una notable actuació anterior a la final de C2 500 metres, on es van ubicar al quart lloc, demostrant la seva habilitat en diferents distàncies i reafirmant la seva posició entre les millors del continent.

Adrián Sieiro i Manuel Fontán també van brillar en assegurar la medalla de bronze a la final masculina de C2 200 metres, afegint un altre èxit destacat al medaller espanyol al campionat. L'equip espanyol de K4 1000 metres, compost per Alex Graneri, Pedro Vázquez, Roi Rodríguez i Íñigo Peña, no es va quedar enrere i va conquistar el tercer lloc en una competència exigent, demostrant la seva força i coordinació com a equip.

En altres categories, l'equip espanyol va mostrar competitivitat amb resultats notables. Antía Jácome i María Corbera van tornar a destacar amb el seu quart lloc a la final de C2 500 metres, mentre que l'equip femení de K4 500 metres, integrat per Lucía Val, Nerea García, Bárbara Pardo i Carla Corral, va estar a punt de pujar al podi en una actuació prometedora i competitiva.

L'èxit espanyol també es va estendre al paracanoe, on Araceli Menduiña es va coronar campiona continental a KL3 200 metres, subratllant el creixent nivell i la fortalesa de la selecció espanyola en aquest esport adaptat. La seva victòria destaca el bon moment de cara als propers Jocs Paralímpics de París, consolidant Espanya com una potència al paracanoe europeu.