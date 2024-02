Espanya torna a fer història i guanya la Lliga de Nacions

La selecció espanyola femenina de futbol s'ha proclamat aquest dimecres campiona de la primera edició de la Lliga de Nacions en derrotar per 2-0 França a la final disputada a l'Estadi de la Cartoixa de Sevilla i que ha dominat amb força solvència.

La campiona del món ha sumat el seu segon títol sis mesos després d'haver fet història amb la conquesta del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda després d'un matx on ha tornat a imposar el seu estil davant un rival que ha ajusticiat amb els gols d'Aitana Bonmatí a la primera meitat i de Mariona Caldentey a la segona.

El partit ha estat dominat per Espanya. La selecció de Montse Tomé no va permetre que França intentés imposar-se i es van apoderar de la pilota. Tot i que a la primera part del matx va faltar calma, per la pressa per marcar.

Tot i això, França no ha sabut aprofitar-se de l'ànsia de les espanyoles, no aconseguint gairebé ni superar el mig camp. Mentrestant, les espanyoles es van instal·lar a la part del camp, i no han parat d'atacar fins que han aconseguit triomfar.

El primer gol va arribar amb una incursó d'Olga Carmona per l'esquerra. La futbolista ha enviat una centrada a l'àrea, que Aitana Bonmatí ha aprofitat. La catalana ha rematat la pilota amb tota la seva força, aconseguint superar Peyraud-Magnin

Ha transcorregut el descans i les espanyoles han tornat amb el mateix ànim al terreny de joc. Amb l'ADN del Barça incrustat –amb 7 jugadores blaugrana al camp–, l'equip ha demostrat un equilibri i una qualitat molt superior a la de les rivals franceses. Les han escombrat, deixant-les sense capacitat de reacció.

I amb aquest joc era estrany que no arribés el segon gol. Mariona Caldentey s'ha desmarcat i ha rematat la pilota cap al segon pal. Un cop més, deixant Peyraud-Magnin sense possibilitats de parar la canonada. De nou, les espanyoles han tornat a fer història.