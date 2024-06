L'Espanyol perd contra l'Oviedo (1-0) i s'encomana al seu estadi per ascendir

El Reial Oviedo va vèncer (1-0) l'Espanyol a l'anada de la final del playoff de LaLiga Hypermotion, un triomf merescut malgrat la igualtat del xoc al Carlos Tartiere, que hauria pogut ser més gran si no és pel VAR , de manera que encara segueix obert el bitllet a Primera.

L'equip asturià, amb una afició entregada a la recerca de l'ascens 23 anys després, es va avançar gràcies a Alemao al minut 72, un 1-0 que va acabar sent el resultat amb què comenci la tornada a Cornellà diumenge que ve.

El gol va empènyer els locals a buscar el segon i no va pujar el de Masca per mil·límetres. El VAR va anul·lar el 2-0 per fora de joc i l'Espanyol es va salvar de l'assetjament d'un Oviedo que no podrà celebrar en excés.

L'equip periquito va perdre com no feia des del febrer, però a casa tindrà l'opció de remuntar i complir el seu ascens immediat sempre que va baixar a Segona, mai més d'un any seguit a la categoria de plata.

L'Oviedo va ser valent i ambiciós, i va mantenir la seva aposta durant els 90 minuts. El primer temps va ser molt igualat. L'Espanyol va començar fort, com està fent en aquests playoffs, i va tenir la primera ocasió als dos minuts per mitjà de Jofre.

A poc a poc va créixer l'Oviedo i va tenir la seva a les botes d'Alemao. El davanter brasiler va reclamar penal en aquesta mateixa jugada, però no hi va haver reacció arbitral.

Tot i que els dos equips van voler generar perill, també va estar el fre de mà o la precaució de sèrie com a bona final. Després del descans, després d'un altre intercanvi d'arribades, es va desfermar l'Oviedo.

Dels canvis, el més decisiu va ser el de Masca per als asturians, amb una bona ocasió passada l'hora de trobada, després d'un cop de taló preciós d'Alemao.

El meta Joan García es va lluir, però no va poder fer el mateix en una falta enverinada Seoane que gairebé el fica a la porteria. El rebuig a zona conflictiva el va caçar Alemao per fer l'1-0 i llançar els seus a buscar l'eliminatòria.

L'Oviedo es va créixer i poc després va arribar el 2-0, en una gran jugada que va culminar Masca, però lleugerament avançat. El VAR va salvar l'Espanyol i l'equip 'perico' va donar per bona la derrota per la mínima, encara amb l'ensurt al cos, pensant a buscar la remuntada a la tornada davant del seu públic a l'Stage Front Stadium.