L'Espanyol remunta el definitiu play-off i torna a Primera un any després (2-0)

per Gabriel Izcovich

El RCD Espanyol ha culminat aquest diumenge el seu retorn a la Primera Divisió després de vèncer 2-0 el Reial Oviedo al RCDE Stadium. Una victòria amb la firma de Javi Puado, autor d'un doblet, que va rubricar la remuntada d'aquesta eliminatòria definitiva del play-off d'ascens. I un ascens que va arribar després d'un any a la Segona Divisió.

Els periquitos van ser protagonistes des del principi. Homes com El Hilal o Martin Braithwaite van crear perill, encara que no van estar encertats. L'espera i l'empenta va valer la pena. Al minut 44, l'Espanyol va cobrar un córner que va trobar Javi Puado al segon pal. Puado va rematar de primeres a la xarxa per posar l'1-0 al marcador, igualant l'eliminatòria.

No va passar gaire temps perquè Puado tornés a fer vibrar els seguidors periquitos. Al minut 45+2, el defensa Leandro Cabrera va llançar una pilota llarga que Pere Milla, amb gran visió, va deixar de primeres perquè Puado, arribant des del darrere, disparés amb contundència, anotant el 2-0. Aquest segon gol va ser un impuls determinant per a l'Espanyol just abans del descans.

Al segon temps, l'Espanyol no només va saber aguantar el resultat en instàncies defensives. Va continuar generant perill, i podria haver engrossit el marcador. No va ser així, però els deures ja estaven fets.

Els ascensos anteriors a Primera de l'Espanyol

L'Espanyol té una gran història d'ascensos a la Primera Divisió. Anteriorment, l'equip català va aconseguir l'ascens la temporada 1993-94, sota la direcció de José Antonio Camacho, després d'un breu descens la temporada anterior. Més recentment, a la temporada 2019-20, l'Espanyol va baixar novament, però la seva ràpida reorganització i la seva determinació els van permetre tornar a Primera la temporada següent, 2020-21.