L'Espanyol sobreviu a l'Sporting i jugarà per l'ascens a LaLiga EA Sports

per Redacció CatalunyaPress

El RCD Espanyol ha empatat aquest dijous sense gols amb el Reial Sporting de Gijón i ha accedit a la final del playoff per ascendir a LaLiga EA Sports, on s'enfrontarà al Reial Oviedo els propers 16 i 23 de juny amb avantatge de camp favorable a l'equip de Barcelona.

Després del 0-1 de l'anada aconseguit pels periquitos a l'Estadi del Molinón, el duel de tornada d'aquesta semifinal va començar a l'Stage Front Stadium amb una oportunitat clara de marcar per a l'Espanyol. En només 20 segons, Jofre Carreras va animar l'afició local pel costat dret.

El dorsal 17 va guanyar l'esquena del lateral visitant, va avançar metres i va centrar el segon pal, on Javi Puado va aparèixer a la cursa i va enviar el seu xut per sobre del travesser. La resposta de l'Sporting va arribar al minut 14, després d'una galopada de Pablo García per la banda esquerra i que va culminar amb una passada a l'àrea per a Juan Otero.

Va rematar de primeres l'ariet colombià de l'Sporting, però la pilota es va anar fregant un pal. Tres minuts més tard, l'equip barceloní va avisar dues vegades de Martin Braithwaite. Primer en una centrada de Pere Milla des de la banda esquerra i que va rematar de cap el danès, des del punt de penal, a les manyoples del porter Rubén Yáñez.

Tot seguit, una centrada de Puado des de la banda dreta va servir per a un altre cop de cap de Braithwaite, encara que per sobre del travesser. Al 27' va generar perill el conjunt asturià, quan Christian Rivera es va desfer de Keidi Bare al centre del camp i va assistir en profunditat a Mario González, que va trepitjar àrea rival i va enviar fora el seu xut ras, força a prop de la porteria defensada per Joan Garcia.

Tot i una relativa treva fins al descans, l'activitat durant la segona meitat del partit va anar creixent en tensió. Braithwaite va acaparar les oportunitats a l'Espanyol, ja que va tenir a la bota dreta un xut que va marxar alt i després al minut 65 va acariciar l'1-0.

Va ser mitjançant una volea de dretes, que es va estavellar en un pal; a la jugada continuada, el seu company Brian Oliván va executar una altra volea amb l'esquerra i l'esfèric va acabar fora del camp, però també molt a prop de l'arc de Yáñez. No en va, els porters tenien cada cop més protagonisme. Així ho va deixar clar Joan García al minut 82, desviant a córner un xut dret llunyà d'Otero i la trajectòria del qual anava un pam per sobre de la gespa. El partit es va escalfar al desenllaç, expulsió inclosa d'Omar El Hilali a l'equip periquito amb targeta vermella directa per una entrada lletja a Víctor Campuzano en un lateral del centre del camp.

Tot i la insistència final del conjunt de Gijón, els pupils de Manolo González van aguantar aquests arreus i van certificar el seu bitllet per a l'última eliminatòria per ascendir a Primera Divisió, a la recerca del tercer i definitiu acompanyant per a CD Leganés i Real Valladolid.