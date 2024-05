Especialistes en violència de gènere vetllaran per la seguretat del Viña Rock

per Redacció CatalunyaPress

La delegada de Govern d'Espanya a Castella-la Manxa, Milagros Tolón, ha presentat aquest dimecres el dispositiu especial de seguretat que la Guàrdia Civil ha desplegat a la localitat marmessor de Villarrobledo, amb motiu de la celebració de la XXVII Edició del Festival de Música d'Art Natiu Viña Rock. Entre els 500 agents desplegats, es comptarà amb el suport d'especialistes dels equips Dona-Menor (Emume), per si calgués actuar en un hipotètic cas de violència de gènere o un delicte contra la indemnitat sexual.

Milagros Tolón ha destacat que el Viña Rock "és un esdeveniment consolidat que repercuteix en el prestigi i en l'economia de Villarrobledo i de Castella-la Manxa", assegurant que la Guàrdia Civil treballarà sense parar "per garantir la continuïtat del festival en properes edicions ".

Segons ha informat la Delegació, ha agraït no només a la Guàrdia Civil, també a la Policia Local, a Protecció Civil, als Bombers, a la Seguretat Privada, als serveis sanitaris i als serveis municipals, perquè entre tots faran que el Vinya Rock sigui un èxit.

El dispositiu especial de seguretat es mantindrà des de l'1 al 5 de maig i anirà encaminat a garantir l'ordre públic, prevenir la comissió de delictes contra el patrimoni o contra la salut pública, prevenir qualsevol tipus d'infracció administrativa, facilitar i controlar els accessos a la població, així com a instruir diligències al mateix recinte.

Aquest dispositiu estarà integrat per 500 agents de la Guàrdia Civil de diferents especialitats com Trànsit, Policia Judicial, Informació, Servei de Protecció de la Natura (Seprona), Agrupació de Reserva i Seguretat (ARS) de Madrid, Barcelona, València i Saragossa, Servei Aeri, Servei Cinològic (amb gossos detectors de drogues i explosius), Servei de Desactivació d'Explosius, Grup de Cavalleria de la localitat madrilenya de Valdemoro, Servei de Fiscal i Fronteres o la Unitat de Seguretat Ciutadana (Usecic), entre d'altres.

Un dispositiu que estarà coordinat des del Centre de Coordinació Operativa Municipal (Cecopal), amb presència permanent de personal de Protecció Civil, Policia Local i Guàrdia Civil, així com un enllaç continu amb els responsables de la Seguretat Privada.

A més, s'habilitarà una oficina de denúncies a les proximitats del recinte, millorant així l'atenció als assistents en apropar aquest servei a les persones que el puguin necessitar. També es comptarà amb el suport d'especialistes dels equips Dona-Menor (Emume), per si calgués actuar en un hipotètic cas de violència de gènere o un delicte contra la indemnitat sexual.

Aquest dispositiu serà recolzat des de l'aire amb un helicòpter de la Guàrdia Civil, amb base a la localitat madrilenya de Torrejón de Ardoz, que actuarà de forma coordinada amb l'Equip PEGASO d'Albacete i l'Equip dron i antidron de l'ARS, tot això amb per tal de garantir la restricció temporal de l'espai aeri decretada per Enaire (Entitat pública empresarial gestora de la navegació aèria) i coordinar l'actuació dels 10 RPAS de què disposen diferents unitats per a la cobertura de l'esdeveniment musical.

Es recorda a més que la Secretaria d'Estat de Seguretat ha creat una icona específica a l'aplicació Alertcops, una app de descàrrega gratuïta, que serà accessible per als que es trobin a l'àrea d'influència del festival i la tinguin descarregada, de manera que puguin rebre missatges sobre seguretat a l'esdeveniment.