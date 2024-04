Quan espera Sanitat que es notin els efectes del Pla Antitabac?

La ministra de Sanitat, Mónica García, ha anunciat que espera que bona part de les modificacions legislatives que marca el Pla Integral de Control i Prevenció del Tabaquisme, que s'ha aprovat fa pocs dies, "hagin arribat a bon port" per a finals d'any.

Així ho ha expressat durant la seva compareixença durant la Comissió Mixta d'Adiccions, que ha tingut lloc aquest dilluns al Congrés dels Diputats. De fet, ha recordat que la mesura de l´empaquetat genèric ja ha sortit a consulta pública.

Altres normes, com ara l'equiparació de la regulació dels productes relacionats del tabac, com les cigarretes electròniques, a la del tabac tradicional; la modificació de la fiscalitat; l'ampliació dels espais sense fum; l'impuls de la investigació sobre el tabaquisme i la introducció de l'empaquetat genèric "tindran el seu desenvolupament normatiu els propers dies i setmanes", ha avançat García.

"Espanya sempre s'ha enorgullit de ser pioner en la lluita contra el tabaquisme, però els últims anys, com la roba dels nens, la nostra legislació se'ns havia quedat petita per als desafiaments del segle XXI", ha recalcat García.

Així, ha expressat que el Ministeri de Sanitat s'esforçarà per "escoltar, dialogar i arribar a acords amb tothom". "Estem tan convençuts que el Pla és positiu per a la societat, que no tenim problema a defensar-lo amb qui faci falta. Això sí, un petit recordatori: el vaixell ja ha salpat, i tothom és benvingut a pujar a aquest vaixell, però no farem ni un pas enrere", ha conclòs

14 anys de les primeres mesures

Aquest 2024 es compleixen 14 anys de les primeres mesures per controlar el consum de tabac a Espanya, promulgades pel govern (també socialista) liderat per José Luis Rodríguez Zapatero.

A la dècada dels 90, diversos països van implementar polítiques preventives per al control del tabaquisme més integrals.

A Espanya, arran de la Conferència Mundial de Tabac celebrada a París el 1995, diverses organitzacions científiques de l'àmbit sanitari es van aliar per constituir el Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme per tal de coordinar diferents accions juntament amb les autoritats sanitàries. Tot i això, els primers resultats encara trigarien a arribar.