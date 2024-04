Esperança contra el càncer de pàncrees: resultat positiu en un tractament

Un nou tipus de tractament en investigació en desenvolupament per al càncer de pàncrees ha demostrat capacitats sense precedents per combatre tumors en models preclínics de la malaltia, cosa que suggereix que té el potencial d'oferir noves opcions de tractament per a gairebé tots tumors pancreàtics, segons ha descobert un estudi realitzat per un consorci d'investigadors acadèmics dirigits per científics del Centre Irving de la Universitat de Columbia (Estats Units) i l'equip científic de Revolution Medicines Aquestes troballes es publiquen en un article a Nature .

Els inhibidors d'aquesta nova classe de medicaments orals, desenvolupats per Revolution Medicines Inc., es dirigeixen a la forma oncogènica o cancerígena activa de les proteïnes RAS (com ara KRAS, NRAS i HRAS). Aquestes "oncoproteïnes" RAS provoquen fins a un terç de tots els càncers humans.

Tot i dècades de recerca, el càncer de pàncrees continua obstaculitzant als desenvolupadors la creació de fàrmacs El que és especialment frustrant és que els científics saben exactament què causa la majoria dels casos a nivell cel·lular. "Durant més de quatre dècades, hem sabut que hi ha una proteïna RAS en particular, anomenada KRAS, que està mutada i provoca al voltant del 95% de tots els casos d'adenocarcinoma ductal pancreàtic, i no hem tingut eines directes per atacar-la durant la major part d'aquest temps", explica Kenneth Olive, professor associat de medicina al Col·legi de Metges i Cirurgians Vagelos de la Universitat de Columbia i al Centre Oncològic Integral Herbert Irving, un dels autors principals de l'estudi.

D'aquesta manera, Olive i Revolution Medicines van treballar per reunir experts en càncer de pàncrees d'altres institucions acadèmiques, incloses la Universitat de Pennsilvània, l'Institut del Càncer Dana-Farber, la Universitat de Carolina del Nord a Chapel Hill i el Memorial Sloan Kettering . "En lloc de competir entre nosaltres, vam crear un consorci i vam acordar compartir dades en temps real. Els primers experiments pilot amb aquest nou tractament, anomenat RMC-7977 van ser notablement efectius. "Immediatament, vam saber que estàvem treballant amb una cosa completament diferent", comenta Olive.

Com que RMC-7977 també inhibeix les proteïnes RAS de tipus salvatge, essencials per a la salut de moltes cèl·lules normals, els científics també van examinar acuradament els teixits normals dels animals tractats. Aquest treball va demostrar que les cèl·lules tumorals són excepcionalment sensibles a l'inhibidor, mentre que l'impacte a les cèl·lules normals va ser mínim. Tot i que les respostes inicials a l'inhibidor en models tumorals preclínics van ser impressionants, Olive s'afanya a assenyalar que els tumors no van ser eliminats.

"En gairebé tots els casos, el tumor va tornar", afirma. En cultiu de teixits, els investigadors van identificar un altre oncogèn, anomenat MYC, que estava alterat a la majoria dels tumors resistents i després van desenvolupar un tractament combinat que va ser eficaç contra les cèl·lules tumorals que havien desenvolupat resistència a l'inhibidor actiu de RAS. Aquests resultats suggereixen un enfocament combinatori que val la pena explorar pacients en el futur.

En un camp amb una llarga història d'intents fallits de desenvolupament de fàrmacs, els resultats nous són motiu d'optimisme, afirma Olive. "He estat treballant en el càncer de pàncrees durant gairebé 20 anys i mai no havia vist resultats preclínics com aquests. Crec que hi ha una possibilitat real que aquest enfocament ajudi a canviar l'estàndard d'atenció per als pacients amb càncer de pàncrees, però només els assajos clínics ho poden determinar. Estic entusiasmat que Columbia sigui una de les moltes institucions que participen en el desenvolupament clínic d'aquests nous agents”.