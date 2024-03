Sí: fer esport és important per reduir la contaminació

En un món cada cop més interconnectat, l'ús generalitzat d'Internet i la tecnologia han esdevingut una part indispensable de les nostres vides quotidianes. Tot i això, darrere de la conveniència i l'accessibilitat que aquestes eines proporcionen, s'oculta un impacte ambiental significatiu que sovint es passa per alt, a nivell estatal i mundial.

La pandèmia de la Covid-19 va ser un punt d'inflexió clar per a l'ésser humà contemporani. Aleshores, mentre molts països experimentaven bloquejos i restriccions de moviment, es va produir una disminució notable en les emissions de diòxid de carboni (CO2). Segons el Global Carbon Project, aquestes emissions es van reduir en un 17%, fet que va portar els nivells de contaminació al nivell de fa 18 anys.

Tot i això, aquest descens no es deu únicament a la reducció de l'activitat econòmica i el transport. També va reflectir canvis en els hàbits digitals. Per exemple, l'ús intensiu d'Internet i les trucades de vídeo es van disparar durant aquest període, cosa que va tenir un impacte directe en el consum d'energia i les emissions de CO2.

Un aspecte destacat d'aquest fenomen és el desenvolupament i l'ús de tecnologies d'intel·ligència artificial (IA), que requereixen enormes quantitats d'energia tant pel seu entrenament com pel seu funcionament. Segons la Universitat de Stanford, l'entrenament del model GPT-3 d'OpenAI va emetre al voltant de 502 tones de CO2, fet que subratlla la necessitat d'equilibrar els avenços tecnològics amb la sostenibilitat ambiental.

Un altre factor a considerar és el correu spam, que no només és una molèstia en línia, sinó també un contribuent significatiu a la contaminació. McAfee informa que el correu brossa emet una quantitat considerable de CO2, equivalent al generat per 3,1 milions de vehicles.

Aquestes dades ressalten la necessitat urgent d‟abordar l‟impacte ambiental de la nostra activitat en línia. A més d'adoptar mesures corporatives, com l'ús d'energies renovables i la millora de l'eficiència energètica dels servidors, també es poden prendre mesures a nivell individual.

Una opció és equilibrar el temps en línia amb activitats físiques, com ara l'esport. No només és beneficiós per a la pròpia salut personal, sinó que també pot contribuir a la reducció de la contaminació en reduir el nostre temps davant de les pantalles i, per tant, la nostra empremta digital.