Els esportistes paralímpics catalans, llestos per a París 2024

El Comitè Paralímpic Espanyol ha presentat avui els objectius de l'equip nacional de cara als propers Jocs Paralímpics de París 2024, així com als 44 esportistes de Catalunya preseleccionats per competir a la gran cita, que tindrà lloc a la capital francesa del 28 d'agost al 8 de setembre.

A l'esdeveniment de presentació hi han assistit el director del Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat del Vallès (CAR), Ramon Terrassa, i el secretari general del Comitè Paralímpic Espanyol, Miguel Sagarra. A més, en representació dels esportistes preseleccionats, hi han participat Sergio Garrote (ciclisme), Sarai Gascón, Emma Feliu, Daniel Ferrer, Miquel Luque, Nuria Marquès, Antoni Ponce, Ariel Enric Schrenck, Marian Polo, Àlex Villarejo, David Levecq, Berta García i José Antonio Marí (natació), Jordi Morales i Alejandro Díaz (tennis de taula), Óscar Onrubia (bàsquet en cadira de rodes), Dalia Santiago i Joel Martín (taekwondo), Martín Parejo, Raúl Gràcia, María del Carmen Paredes, Lorenzo Sánchez, Raúl Gracia i Jordi Madera (atletisme) i Vasile Agache (boccia).

Ramon Terrasa ha assenyalat que “per a nosaltres tenir els esportistes paralímpics a casa nostra és molt important, perquè, a més, sempre ens donen moltes alegries. Aquests esportistes inspiren altres persones a practicar esport, perquè demostren que no hi ha límits. Són grans referents”.

Així mateix, el director del CAR ha destacat que “estem a casa dels esportistes i el sentit de la nostra existència és donar suport a tots ells. Per nosaltres és un orgull comptar amb tants representants i un gran motiu de satisfacció”.

Per la seva banda, Miguel Sagarra ha assegurat que “si jo sóc aquí és gràcies a vosaltres i vosaltres. La meva prioritat sou els esportistes. Per vosaltres val la pena lluitar i, de fet, pels vostres valors, personalitat, resiliència…hem estat capaços d'anar construint aquesta gran família paralímpica”.

El secretari general del Comitè Paralímpic també ha destacat que "les capacitats esportives, humanes, laborals... superen amb escreix el certificat de discapacitat dʻaquests esportistes". Així mateix, abans de finalitzar, Sagarra ha volgut assenyalar que “és una satisfacció veure il·lustres veterans i joves, això vol dir que el futur està assegurat”.

Pel que fa als paralímpics, Sarai Gascón ha emfatitzat que “els esportistes som molt ambiciosos i sempre volem que ens vagi millor, no només amb medalles, sinó amb marques personals. En aquest sentit, per lluitar per les medalles a París he de millorar la meva marca i continuar preparant-me. Són mesos previs amb nervis i il·lusió”. A més, la nedadora ha assegurat que “viure uns Jocs paralímpics és una passada. Per mi participar als Jocs és el final d'una etapa on donem el millor de nosaltres”.

En el mateix sentit, ha apuntat Sergio Garrote, que ha explicat que “el que em queda de cara a París és la preparació final. En aquests Jocs aspiro al màxim com qualsevol dels nostres rivals i, per això, cal tenir una estratègia i un pla. Cadascú dissenya el seu pla amb el seu entrenador, fas una estratègia de la teva feina i això ho portes a París i el que porti el millor pla és el que tindrà els millors resultats”. A més, ha destacat que “per mi participar en uns Jocs Paralímpics és la fi del treball”.

De moment, Espanya té assegurades 89 places de classificació per als Jocs de París, repartides en 11 modalitats: natació (31), bàsquet amb cadira de rodes (24), atletisme (10), tennis de taula (10), piragüisme ( 6), boccia (2), taekwondo (2), ciclisme (1), rem (1), tir (1) i tir amb arc (1). La quota s'ampliarà significativament en els propers mesos en aquestes i altres modalitats, com ara triatló, judo, tennis en cadira de rodes, bàdminton, esgrima en cadira de rodes i halterofília.

En aquest sentit, l'objectiu del Comitè Paralímpic Espanyol és aconseguir classificar uns 140 esportistes, 125 amb discapacitat i 15 de suport (guies o pilots), i poder igualar el medaller dels últims Jocs Paralímpics d'estiu, els de Tòquio 2020 , en què la delegació espanyola va aconseguir 36 medalles i 102 diplomes.

Els esportistes d'aquesta preselecció de l'Equip Paralímpic Espanyol encara no tenen garantida la seva presència als Jocs. La llista definitiva per acudir a París 2024 sortirà entre els més de 250 preseleccionats i es farà pública el proper 15 de juliol, seguint els criteris de classificació establerts pel Comitè Paralímpic Internacional, el Comitè Paralímpic Espanyol i les Federacions Esportives Espanyoles que engloben les 22 modalitats del programa de competició de París 2024.