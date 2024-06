L'esquerra francesa s'uneix en una llista conjunta per combatre la ultradreta

per Redacció CatalunyaPress

Els partits d'esquerra de França han anunciat aquest dilluns a la nit que han arribat a un principi d'acord per crear un 'Front Popular' contra la ultradreta de cara a les eleccions legislatives anticipades després del triomf del principal partit d'extrema dreta francès, Agrupació Nacional, als comicis al Parlament Europeu.

La França Insubmisa, el Partit Socialista, els Verds i el Partit Comunista han proposat "recolzar candidats únics a la primera volta", que se celebrarà el 30 de juny, tal com diu un comunicat que també està signat pel moviment Generació i l'Esquerra Republicana i Socialista (GRS, per les sigles en anglès). "Hem negociat avui per abordar la situació històrica del país, després dels resultats de les eleccions europees i la dissolució de l'Assemblea Nacional. Cridem a la creació d'un nou front popular que reuneixi una nova forma totes les forces humanistes, sindicals, associatives i ciutadanes d'esquerra", han explicat.

L'objectiu d'aquesta aliança és "fer un programa de ruptures socials i ecològiques per construir una alternativa a Macron i combatre el projecte racista de l'extrema dreta". Per això, els seus candidats "portaran un programa disruptiu que detallarà les mesures a prendre en els primers cent dies de Govern del nou 'Front Popular'".

"El nostre objectiu és governar per respondre a emergències democràtiques, ecològiques, socials i de pau. (...) En la manera com governarem, amb un rumb clar, volem construir aquest nou front popular amb les forces que comparteixen aquesta ambició i aquesta esperança", han assenyalat. Així mateix, han fet referència a les manifestacions recents que han tingut lloc aquest dilluns a la tarda en contra de l'auge de l'extrema dreta a diverses ciutats del país --com París, Marsella o Rennes--, i han fet una crida a la població a "unir-se a les marxes i manifestar-se àmpliament".

El president francès, Emmanuel Macron, va anunciar diumenge la dissolució de l'Assemblea Nacional i la convocatòria d'eleccions després de la difusió dels primers sondejos a peu d'urna, que ja anticipaven una nit nefasta per al seu moviment polític. La victòria d'Agrupación Nacional --amb 30 eurodiputats-- i l'avançament electoral ha obligat tots els partits a moure fitxa a França.

Els partits aliats de Macron tenen una majoria simple actualment a la Cambra Baixa i, segons els resultats de les europees, sembla difícil que puguin ampliar el seu marge de maniobra. Les properes eleccions presidencials no estan previstes fins al 2027, calendari que es manté per ara. La pèrdua de la majoria a l'Assemblea Nacional no implicaria necessàriament la renúncia de Macron, però el president es pot veure forçat a una 'cohabitació', que és la convivència forçosa entre president i Govern de diferent signe polític.