Els Estats Units castraran els pedòfils abans d'enviar-los a la presó

per Redacció CatalunyaPress

Un estat dels EUA ha aprovat una llei que permetrà castrar quirúrgicament els homes i les dones culpables d'un delicte sexual contra un nen. Els polítics de Louisiana van donar dilluns la seva aprovació final a un projecte de llei que permetria als jutges emetre l'ordre de castració contra els condemnats per certs delictes sexuals agreujats contra un nen menor de 13 anys.

La llei contempla la castració per als delictes de violació, incest i abús sexual, segons informa Sky News.

Si el projecte de llei es converteix en llei, només es pot aplicar a homes i dones el delicte dels quals hagi tingut lloc a partir de l'1 d'agost d'aquest any.

Els condemnats podran fer servir un mètode implica l'ús de medicaments que bloquegen la producció d'hormones sexuals per disminuir la libido. També es podran acollir a la castració quirúrgica, encara que és un procediment molt més invasiu.

Durant una audiència de la Conferència Nacional de Legislatures Estatals sobre el projecte de llei de Louisiana a l'abril, la senadora estatal republicana Valarie Hodges va dir: "Aquesta és una conseqüència... És un pas més enllà de simplement anar a la presó i sortir" .

El projecte de llei va rebre dilluns una aprovació aclaparadora a les dues cambres dominades pels republicans.

Els vots en contra del projecte de llei van provenir principalment de demòcrates, encara que ells mateixos siguin els autors de la llei.

La legislació passa ara a l'escriptori del governador conservador Jeff Landry, que decidirà si la promulga o la veta.

Actualment, hi ha 2.224 persones empresonades a Louisiana per delictes sexuals contra nens menors de 13 anys.

La patrocinadora del projecte de llei, la senadora estatal demòcrata Regina Barrow, ha dit que seria un pas addicional al càstig per crims horribles. Espera que la legislació serveixi com a element dissuasiu per ajudar a prevenir aquest tipus de delictes contra els nens.

"Estem parlant de nadons que estan sent violats per algú", va dir Barrow durant una reunió del comitè a l'abril. "Això és imperdonable", va afegir.

Si bé la castració sol associar-se amb els homes, Barrow va dir que la llei també es podria aplicar a les dones.

També va destacar que la imposició del càstig seria per casos individuals i a discreció dels jutges. El càstig no és automàtic.

Si un delinqüent "no es presenta o es nega a sotmetre's" a una castració quirúrgica després que un jutge ordena el procediment, podria ser acusat d'"incompliment" i enfrontar-se a entre tres i cinc anys addicionals de presó, segons el projecte de llei .

La legislació també estipula que un expert mèdic ha de "determinar si l'infractor és un candidat apropiat" per al procediment abans que es faci.

Els funcionaris han dit que només podien pensar en un o dos casos entre el 2010 i el 2019.

El projecte de llei i els projectes de castració química han rebut rebuig, i els seus opositors diuen que és un “càstig cruel i inusual” i qüestionen l'eficàcia del procediment.

A més, alguns polítics de Louisiana han qüestionat si el càstig era massa sever per a algú que podria haver comès un sol delicte.

"Per mi, quan penso en un nen, una sola vegada és massa", va respondre Barrow.