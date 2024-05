Estats Units deixa de subministrar munició a Israel davant la incursió a Rafah

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha detingut l'enviament de munició i armes a Israel, després de l'ofensiva a Rafah (Gaza, Palestina) que ha emprès l'exèrcit israelià. Una decisió transcendental en les relacions que mantenen el país americà i l'asiàtic, i en la guerra que va començar el 7 d'octubre del 2023 passat.

La suspensió de subministraments, segons informes del Washington Post, afecta una àmplia gamma d'armaments pesants. Entre ells hi ha les bombes de 2.000 lliures, les bombes MK84 i altres projectils. Cal recordar que, malgrat ser països aliats, els Estats Units van demanar a Israel que s'abstinguessin de fer aquesta incursió.

Josep Borrell, molt crític amb la incursió d'Israel a Rafah

En paral·lel, Josep Borrell, Alt Representant de Política Exterior de la Unió Europea, ha criticat també la incursió d'Israel a Rafah, qualificant-lo com una "notícia trista" a causa de la manca d'un acord per a un alto el foc a la regió. Borrell ha recordat la importància de la Justícia internacional a pronunciar-se sobre aquesta ofensiva, i ha lamentat que això provocarà "moltes morts civils".

António Guterres titlla la postura d'Israel d'"inacceptable"

Per part seva, el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, ha expressat el seu rebuig a la negativa d'Israel de considerar una solució de dos Estats per al conflicte amb els palestins, qualificant aquesta postura com a "inacceptable". En una reunió del Consell de Seguretat de l'ONU sobre l'Orient Mitjà, Guterres ha destacat que aquesta actitud només serviria per "encoratjar els extremistes a tot arreu", emfatitzant la necessitat de posar fi a l'ocupació israeliana a la regió.

Durant la mateixa reunió, el secretari general ha ressaltat la greu situació humanitària a Gaza a causa del conflicte en curs. Guterres ha reafirmat el suport del Consell de Seguretat a la visió de dos estats que coexisteixin en pau, amb fronteres segures i reconegudes, subratllant la importància de cercar solucions que protegeixin els drets i la dignitat de totes les persones involucrades en el conflicte.