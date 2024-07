Els Estats Units, fora de 'la seva' Copa Amèrica

per Pau Arriaga Pérez

El futbol no és, ni de lluny, l'esport rei als Estats Units. Tot i que la seva selecció femenina és de les millors del món i del fet que el 1994 el país va acollir la celebració del Mundial masculí, el beisbol, el bàsquet i el futbol americà, per esmentar tres disciplines, estan molt per sobre en les preferències dels nord-americans .

El que no es pot negar, però, és que l'afició pel soccer (com en diuen aquestes terres) està creixent; tot i això, la matinada d'aquest dimarts 2 de juliol (nit de dilluns 1), els nord-americans s'han vist fora de la Copa Amèrica que s'està celebrant al país des del 20 de juny passat.

El combinat que entrena l'exjugador Gregg Berhalter ha quedat eliminada a la fase de grups (està al grupoc C), després de la derrota contra l'Uruguai de Marcelo Bielsa.

Un gol de Mathías Olivera va acabar amb les esperances dels USA, que encara que van guanyar el primer partit davant Bolívia, van caure davant Panamà (que ha passat com a segon del grup) i també contra els xerrades.

Dimecres a la matinada 3 de juliol es completarà el quadre de les eliminatòries amb els 2 equips que es classifiquin en el grup D. Colòmbia, amb 2 victòries en 2 partits, i Brasil, que suma 4 punts de 6, es mesuraran en un dels millors partits daquesta fase de grups.

Virtualment eliminada està Costa Rica, amb un empat en dos partits, que necessita guanyar contra el Paraguai (i per com més gols, millor) i esperar que els cafeteros derrotin a la verdeamarelha .

Els quarts de final

Fins ara hi ha definides dues de les cruïlles de quarts de final de la competició. Argentina i Equador s'enfrontaran al primer d'ells, mentre el segon aparellament és el de Veneçuela - Canadà.

Esperant rivals dels partits d'aquesta nit estan, precisament, uruguaians i panamenys.

Un èxit a les grades

Ara com ara, la CONMEBOL ha tret pit de l'assistència als (enormes) estadis nord-americans a la fase de grups; segons els organitzadors, ja s'han venut més d'un milió d'entrades.