Els Estats Units insten Hamàs a acceptar l'última proposta d'alto el foc d'Israel

per Redacció CatalunyaPress

El secretari d'Estat nord-americà, Antony Blinken, ha fet una crida urgent a Hamàs perquè accepti la nova proposta de treva a la Franja de Gaza. Aquesta petició es dóna al mig de l'escalada de tensions després dels bombardejos israelians que han deixat com a mínim 33 morts en 24 hores, segons el Ministeri de Salut de Hamàs.

Blinken, que és a Tel Aviv, va emfatitzar la importància de la proposta sobre la taula, la qual inclou una treva de 40 dies i l'intercanvi d'ostatges per palestins detinguts per Israel. "En aquest moment hi ha una proposta molt bona sobre la taula. Hamàs ha de dir que sí", va declarar davant de manifestants israelians contraris a la guerra.

Mentrestant, Blinken també ha reiterat la ferma oposició dels Estats Units a una possible ofensiva israeliana sobre la localitat de Rafah, al sud de Gaza. A les seves reunions amb dirigents israelians, Blinken va suggerir "millors formes" de combatre el moviment islamista Hamàs que no requereixin una operació militar a Rafah.