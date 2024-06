Estopa, a Madrid: ''És el concert més multitudinari de la nostra història''

per Gabriel Izcovich

Estopa va celebrar aquest divendres la seva festa intergeneracional al Cívitas Metropolità de Madrid, consolidant-se com una banda capaç d'unir múltiples generacions en una celebració musical inoblidable, tal com ha recollit El Mundo.

Amb declaracions com “És el concert més multitudinari de la nostra història”, els germans Muñoz van donar inici a una nit carregada de nostàlgia i familiaritat. Estopa, comparada amb un vi negre que millora amb els anys, ha deixat una empremta indeleble des dels inicis fa 25 anys fins avui, amb lletres que marquen moments d'amor, desamor i festa.

La gira del 25è aniversari i el seu últim disc, Estopia, van esgotar entrades en menys de 24 hores, subratllant la demanda insaciable dels seus seguidors per presenciar aquest esdeveniment únic. "Bona nit, Madrid, això és impressionant", van anunciar els germans Muñoz davant un estadi ple, iniciant així una vetllada plena d'eufòria amb la cançó "Tu Calorro".

Madrid, que Estopa anomena la seva segona llar tot i ser aficionats del Barça, ha estat testimoni de com la música del duo ha transcendit generacions. Des de cançons que van ressonar entre el 1999 i el 2011 fins als seus nous temes d'Estopia, el públic de 55.000 assistents va corejar cada vers amb el mateix fervor, fent del concert una festa compartida entre amics, famílies i parelles.

Rosa, de 32 anys, entre els assistents, va compartir com la música d'Estopa ha estat part essencial de la seva vida, destacant la proximitat i l'autenticitat dels germans Muñoz. Després de dues hores i mitja d'èxits, Estopa va tancar la nit amb Com Camarón, acompanyat d'un emotiu vídeo que recordava els seus humils començaments.

Aquest concert no només va marcar una fita a la carrera d'Estopa, sinó que també va consolidar el seu estatus com una força musical perdurable que continua innovant i unint diverses generacions a través del seu so espanyol inconfusible.