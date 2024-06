Calma amb Ronaldinho: va criticar el Brasil, però era una campanya publicitària

per Redacció CatalunyaPress

En un gir inesperat dels esdeveniments, el llegendari Ronaldinho ha generat controvèrsia i després ha sorprès el món del futbol amb les seves declaracions recents sobre la selecció brasilera. Les declaracions inicials de l'exastre del Barcelona i de l'AC Milan van deixar perplexos fanàtics i analistes de la mateixa manera, quan va criticar obertament l'acompliment de l'equip nacional després d'una sèrie de resultats decebedors a la Copa Amèrica 2024.

Ronaldinho, conegut pel seu estil de joc alegre i el seu carisma ai fora del camp, no va anar amb embuts en assenyalar la falta d'alegria, entrega i bon joc en la selecció. "No penso veure cap partit més de la Copa Amèrica", va declarar emfàticament, deixant clar el seu desencís amb l'equip nacional que una vegada ell mateix va encapçalar amb tant d'èxit.

Tot i això, tot just un dia després d'aquestes declaracions incendiàries, Ronaldinho va fer una revelació que va canviar completament la percepció pública de les seves paraules. En un comunicat, va explicar que les seves crítiques van ser un estratagema deliberat com a part d'una estratègia publicitària per motivar els jugadors de la selecció brasilera.

La campanya, recolzada per la marca de desodorants Rexona, patrocinadora oficial de l'equip nacional, té com a lema “mai no t'abandona”. Segons Ronaldinho, la idea era generar una reacció intensa i pública que estimulés un esperit de superació i unitat a l'equip durant el torneig.

La icona brasilera també va aclarir que mai no va tenir la intenció d'abandonar el seu suport al futbol brasiler, i que les crítiques van ser una resposta als comentaris negatius que havia rebut per part d'alguns aficionats a les xarxes socials. Aquesta estratègia, encara que arriscada, ha demostrat ser efectiva en el seu objectiu de cridar l'atenció i generar debat sobre l'exercici de l'equip nacional en una competència tan seguida com la Copa Amèrica.

La reacció d'altres jugadors, com Raphinha, que inicialment va expressar el descontentament cap a Ronaldinho per les seves crítiques originals, reflecteix la intensitat de les emocions provocades per les seves paraules. Tot i això, un cop entès el context de la campanya publicitària, molts han reconegut la creativitat i el compromís de Ronaldinho amb el seu país i amb l'esport que el va catapultar a la fama mundial.