L'euro cau a mínims respecte del dòlar

per J.C. Meneses Montserrat

L'euro registrava divendres a la tarda una depreciació del 0,62% respecte al dòlar, fins a situar-se en els 1,067 'bitllets verds', mínims de fa sis setmanes en un context marcat per la reunió de política monetària de la Reserva Federal ( Fed) i les notables correccions de les places borsàries europees després dels resultats de les eleccions al continent.

Segons les dades del mercat consultades per Europa Press, l'euro acumulava aquesta setmana una depreciació d'un 1% respecte a la divisa dels Estats Units.

L'euro va arrencar el mes de juny a l'entorn dels 1,09 dòlars i va mantenir aquesta cota pràcticament sense variació durant tota la primera setmana del mes malgrat que el Banc Central Europeu (BCE) va iniciar la setmana passada el cicle de retallades dels tipus dinterès mitjançant un descens de quart de punt.

El 'guardià de l'euro' ha intentat transmetre el missatge que no hi ha un calendari de retallades fixes i que les decisions es prendran reunió a reunió, si bé que el consens del mercat espera dues baixades addicionals de tipus el que queda del 2024.

Entrant pròpiament al detall d'aquesta setmana, la cotització de l'euro ja sí que ha registrat moviments en forma de caigudes per la reunió de la Fed, que va mantenir el 'preu dels diners' a la forquilla del 5,25-5,5%, i el context polític europeu marcat per les eleccions al Parlament Europeu, que han esdevingut a la convocatòria d'eleccions anticipades per a la cambra legislativa francesa.

Lligat a aquest últim punt, les borses d'Europa han registrat durant la setmana pèrdues de gran consideració, i han superat el 6% en el cas del principal indicador del mercat francès, el CAC 40.

De tornada amb la Fed, l'organisme va establir després de la reunió d'aquest dimecres passat que només preveuen efectuar una retallada dels tipus des de començament d'any.

"La nostra hipòtesi de base és que aquest any no hi hagi cap retallada[per part de la Fed], però si el progrés de la inflació continua durant els mesos d'estiu o els mercats laborals comencen a mostrar alguns signes de tensió, sí que veiem augmentar la probabilitat que n'hi hagi un", han argumentat els experts de la gestora Fidelity.

Els diferents ritmes i temps entre el BCE i la Fed, que fins ara havien mantingut una coordinació en matèria de política monetària, afectaran la relació de divises i rendibilitats públiques, han recordat els analistes del mercat.