Eurocopa 2024: Espanya-Geòrgia i la resta d'encreuaments de vuitens fins a la final

L'Eurocopa 2024 d'Alemanya ja va saber el camí d'eliminatòries, des de vuitens de final a la gran final del 14 de juliol a Berlín, després del final de la fase de grups aquest dimecres, amb un costat a priori més potent quant a seleccions favorites .

D'Espanya, Alemanya, Portugal, França i Bèlgica només en quedarà una per lluitar pel títol, mentre que, per l'altra banda del quadre, els Països Baixos el té molt assequible per arribar a semifinals i Anglaterra i Itàlia tenen moltes paperetes per ser el rival de l''orange' a la recerca de jugar la final.

Espanya va conèixer aquest dimecres que Geòrgia serà el seu rival a vuitens, el dia 30 de juny, i, si avancen, els de Luis de la Fuente s'enfrontarien a quarts contra el vencedor de l'Alemanya-Dinamarca. Per aquest mateix costat, Portugal s'enfrontarà contra Eslovènia, favorita per arribar a una ronda de quarts que estarà cara entre França i Bèlgica, dues de les favorites.

Mentrestant, la derrota a l'última jornada dels Països Baixos davant Àustria no va sortir malament als neerlandesos, que tindran un duel assequible a priori de vuitens contra Romania i, a quarts, es podrien veure precisament amb els austríacs, que juguen contra Turquia. Per aquest costat del quadre, Anglaterra confia a millorar les seves prestacions davant d'Eslovàquia per no fallar als quarts.

Igualment, Itàlia haurà de fer un pas endavant, com el que va fer de miracle contra Croàcia per arribar a les cruïlles, i allargar la defensa del títol a la cruïlla de vuitens davant Suïssa. Si acompleix igual que els anglesos, es repetiria a quarts la final de fa tres anys a Wembley que va conquistar Itàlia.

--OCTAUS DE FINAL

DISSABTE 29 DE JUNY

38. Suïssa – Itàlia Berlín/18.00.

37. Alemanya - Dinamarca Dortmund/21.00.

DIUMENGE 30 DE JUNY

40. Anglaterra - Eslovàquia Gelsenkirchen/18.00.

39. ESPANYA - Geòrgia Colònia/21.00.

DILLUNS 1 DE JULIOL

42. França - Bèlgica Düsseldorf/18.00.

41. Portugal - Eslovènia Frankfurt/21.00.

DIMARTS 2 DE JULIOL

43. Romania - Països Baixos Munic/18.00.

44. Àustria – Turquia Leipzig/21.00.

--QUARTS DE FINAL

DIVENDRES 5 DE JULIOL

45 Guanyador 39 – Guanyador 37 Stuttgart/18.00.

46 G41 - G42 Hamburg/21.00.

DISSABTE 6 DE JULIOL

48 G40 – G38 Düsseldorf/18.00.

47 G43 – G44 Berlín/21.00.

--SEMIFINALS

DIMARTS 9 DE JULIOL

49 G45 - G46 Munic/21.00.

DIMECRES 10 DE JULIOL

50 G47 – G48 Dortmund/21.00.

--FINAL

DIUMENGE 14 DE JULIOL

G49 – G50 Berlín/21.00.