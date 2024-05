Eurovisió desqualifica els Països Baixos després del seu incident a la semifinal

per Redacció CatalunyaPress

L'organització d'Eurovisió ha anunciat que desqualifica els Països Baixos de la cita musical, després de l'incident que va tenir lloc després de l'actuació de l'artista holandès Joost Klein a la semifinal de dijous passat.

Eurovisió, que se celebra aquesta nit a Suècia amb Nebulossa com a representant d'Espanya, ha assenyalat que la decisió es pren pel "comportament inapropiat" del cantant dels Països Baixos i reafirmen el seu compromís amb "proporcionar un entorn de treball segur per a tot el personal" ".

"Mantenim una política de tolerància zero cap al comportament inapropiat al nostre esdeveniment i ens comprometem a proporcionar un entorn de treball segur per a tot el personal del Concurs. En vista d'això, el comportament de Joost Klein cap a un membre de l'equip es considera contrari a les normes del concurs”, ha indicat l’organització.

Encara no ha transcendit què ha passat, si bé fonts properes a la UER expliquen que el participant va carregar "amenaces il·legals" a una treballadora de l'organització, que li havia fet un comentari sobre la lletra de la seva cançó, la qual esmenta els seus difunts familiars. Klein també va protagonitzar una polèmica, en retreure a la participant israeliana, Eden Golan, que no hagués contestat en primera instància una pregunta rebuda per un periodista.