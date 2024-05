Eurovisió genera el retorn d'Abba a través de la IA

La gran final d'Eurovisió 2024 es va convertir en un esdeveniment carregat d'emotivitat i nostàlgia al Malmö Arena de Suècia. En aquesta ocasió, el festival musical més esperat de l'any celebrava els 50 anys de l'històric triomf d'ABBA a Eurovisió el 1974 amb la seva cançó icònica "Waterloo". Tot i això, l'absència física dels membres de la banda sueca no va ser un obstacle per reviure el seu llegat a l'escenari.

L'expectació se centrava en la recreació de l'actuació d'ABBA mitjançant la Intel·ligència Artificial, una proposta tecnològica que va generar tant admiració com controvèrsia entre els seguidors del festival. Encara que Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid Lyngstad no van ser presents físicament, els seus avatars hologràfics van fer la seva aparició per commemorar aquesta fita històrica a la música europea.

L'ús de la Intel·ligència Artificial per portar de tornada a ABBA no va estar exempt de crítiques i elogis per part de l'audiència i els espectadors a les xarxes socials. Mentre que alguns van expressar la seva nostàlgia i emoció en reviure els moments icònics de la banda, altres van qüestionar l'autenticitat i l'essència de l'actuació amb avatars.

El trio d'excampiones d'Eurovisió, Carola i Charlotte Perrelli de Suècia, juntament amb l'austríaca Conchita Wurst, van acompanyar l'actuació amb les veus, creant un ambient emotiu i festiu a la gran final del certamen musical europeu. Tot i la polèmica generada, la recreació d'ABBA amb Intel·ligència Artificial es va convertir en un dels moments més destacats i comentats de la nit, recordant el llegat i la influència perdurable de la llegendària banda sueca en la història d'Eurovisió i la música a general.

Quan ABBA va guanyar Eurovisió

ABBA és una de les bandes més emblemàtiques de la història musical, reconeguda pel seu èxit a Eurovisió i el seu impacte i aportacions a l'escena internacional. La seva victòria a Eurovisió va ocórrer el 1974 amb la cançó "Waterloo". La banda sueca, composta per Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid Lyngstad, va aconseguir conquerir el certamen amb el seu estil pop característic i una actuació memorable.

La trajectòria d'ABBA va començar a la dècada de 1970, quan els membres del grup ja tenien experiència a l'escena musical sueca. Després de la seva victòria a Eurovisió, ABBA va aconseguir un èxit internacional sense precedents amb cançons com "Dancing Queen", "Mamma Mia" i "Take a Chance on Me", entre d'altres. La seva música era coneguda per la seva melodia enganxosa, harmonies vocals distintives i lletres que tocaven temes d'amor i de vida quotidiana.

ABBA es va separar el 1982, després de més d'una dècada junts com a banda. Les raons de la seva separació s'atribueixen a diversos factors, com ara tensions internes, la recerca de projectes individuals per part dels seus membres i canvis en la indústria musical. Tot i la seva separació com a banda activa, i com s'ha vist en aquesta edició d'Eurovisió, el llegat d'ABBA segueix viu a la memòria dels seus fans i la seva música continua sent popular i estimada a tot el món.