'Eurovisió fa olor de sang': milers de persones es manifesten a Malmö contra Israel

Consignes, ambient de festa i desesperació. Així van començar aquest dijous les manifestacions a Malmö, que s'espera que siguin les més grans fins ara a la ciutat des que va esclatar la guerra entre Israel i Hamàs.

"Sóc aquí per manifestar-me contra el genocidi, crec que és terrible", diu Samia Aloui, una de les residents de Malmö que es manifesta cada diumenge des d'octubre, al diari suec Dagens Nyheter .

Està consternada per la resposta del món a la guerra d'Israel a Gaza. "Ningú fa res per impedir-ho. Hi ha un gran suport a Palestina entre la població, però el govern no actua", sentencia.

"Palestina no morirà mai" i "Eurovisió fa olor de sang", són alguns dels lemes que van corejar els manifestants reunits a Stortorget, la plaça central de la ciutat de Malmö.

La participació d'Israel al concurs és controvertida. Aquest dijous, Eden Golan competirà amb la cançó "Hurricane" a la segona semifinal al Malmö Arena.

Darrere de la gran manifestació a Malmö hi ha la campanya "Stop Israel - per la pau i una Palestina lliure", que reuneix 66 organitzacions.

Samia Aloui està decebuda amb la UER, que permet a Israel participar a la competició.

"El menys que podem fer és aturar-lo, és un doble estrany que s'expulsés Rússia i no Israel", assegura el Dagens Nyheter .

També hi ha jueus a la manifestació que volen mostrar solidaritat amb la població de Gaza. Nicholas O'Neill es troba amb una kipà entre milers de persones amb mocadors palestins. Un home amb un símbol palestí s'acosta, li dóna un copet a l'espatlla i li diu "respecte". Nicholas té un cartell pintat a mà que diu "Jueus per Palestina".

"La meva germana i jo volem demostrar que donem suport als palestins i que estem en contra de la invasió de Gaza. També volem contrarestar la imatge unilateral que tenen els mitjans de comunicació dels qui participen en aquesta manifestació que es tracta d'una acció antisemita; no ho és, encara que certament hi ha persones aquí amb opinions antisemites”, sentencia.