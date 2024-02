L'exemplar sanció per dopatge al futbolista francès Paul Pogba

per Pau Arriaga Pérez

El centrecampista francès Paul Pogba ha estat sancionat amb una suspensió de 4 anys per dopatge. El jugador francès, de 30 anys, tindrà 34 anys quan finalitzi la sanció. Per a aquest moment, el seu contracte amb la Vecchia Signora haurà expirat dues temporades abans, deixant-ho en la posició de ser agent lliure o, possiblement, haver optat per retirar-se.

El migcampista va donar positiu a testosterona sintètica el 20 d'agost de l'any passat, previ al partit contra l'Udinese amb què el Juventus iniciava la temporada al 'Calcio'. Encara que Pogba no va participar en el partit, se li va realitzar un test antidopatge el resultat del qual va ser qüestionat per ell.

Per tant, va sol·licitar una contraanàlisi que es va dur a terme el 6 d'octubre. Aquesta segona prova va confirmar lús duna substància prohibida.

Des de llavors, s'ha discutit la possibilitat d'un acord entre l'exjugador del Manchester United i la Fiscalia Nacional Antidopatge d'Itàlia, que havia proposat una suspensió fins al 2028.

Tot i això, Pogba va rebutjar arribar a un acord amb l'organisme públic, mantenint la seva confiança en la seva innocència. Tot i això, dos mesos després que la premsa italiana informés que el jugador no havia acceptat negociar amb l'agència antidopatge, haurà d'enfrontar les conseqüències més severes plantejades.