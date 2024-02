Els exercicis físics que més ajuden les persones amb depressió

Investigadors afirmen que caminar o trotar, el ioga i l'entrenament de força semblen ser els exercicis més eficaços per alleujar la depressió.

De fet diuen que ja sigui sols o juntament amb tractaments establerts com la psicoteràpia i els fàrmacs, mostren millores. Els avenços s'han publicat a la revista The BMJ .

En aquest treball, els investigadors van rastrejar bases de dades buscant assaigs aleatoris que comparessin l'exercici com a tractament per a la depressió amb tractaments establerts, controls actius o controls no tractats.

Així, van trobar 218 assajos rellevants amb 14.170 participants amb depressió per a la seva anàlisi. Es va avaluar el biaix de cada assaig i es va registrar el tipus, la intensitat i la freqüència de cada intervenció dexercici.

També es van tenir en compte altres factors potencialment influents, com ara el sexe, l'edat, els nivells inicials de depressió, les condicions existents i les diferències entre els grups.

En comparació dels controls actius, es van trobar grans reduccions en la depressió amb el ball i reduccions moderades amb caminar o trotar, ioga, entrenament de força, exercicis aeròbics mixts i tai-txi o qigong.

També es van trobar efectes moderats i clínicament significatius quan es va combinar l'exercici amb ISRS o l'exercici aeròbic amb psicoteràpia, cosa que suggereix que l'exercici podria proporcionar un benefici addicional juntament amb aquests tractaments establerts.

Tot i que caminar o trotar van ser efectius tant per a homes com per a dones, l'entrenament de força va ser més efectiu per a les dones i el ioga o el qigong van ser més efectius per als homes.

El ioga també va ser més eficaç entre els adults grans, mentre que l'entrenament de força va ser més eficaç entre els més joves.

Es va observar que, encara que l'activitat física lleugera, com caminar i el ioga, encara proporcionava efectes clínicament significatius, els beneficis van ser més grans amb l'exercici vigorós, com ara córrer i l'entrenament a intervals.

D'altra banda, l'exercici va semblar igualment efectiu per a persones amb altres condicions de salut i sense i amb diferents nivells inicials de depressió. Els efectes també van ser semblants per a l'exercici individual i grupal.