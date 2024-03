Exhibició de Mbappé a Anoeta: el PSG ja és a quarts de la Champions League

S'esperava Kylian Mbappé i el francès no va defraudar. La tortuga va ser la gran estrella del PSG en el triomf del conjunt de Luis Enrique Martínez a Anoeta davant de la Reial Societat (1-2). Els gals ja tenien un 2-0 d'avantatge del partit d'anada, però no van voler deixar marge al'esperança dels txuri urdin .

El 7 del PSG va obrir la llauna amb un xut gairebé sense angle, i tot just iniciar-se la segona meitat va arrodonir el doblet amb una altra acció de crac per deixar sense opcions l'equip d'Imanol Alguacil. Ni l'ambient d'Anoeta ni les primeres incursions a prop de l'àrea parisenca no van inquietar un PSG seriós que va signar una primera hora impecable. Els de Luis Enrique van frenar qualsevol intent donostiarra d'imposar el seu joc, asfixiant-los amb una arma demolidora, potser la més letal de l'actualitat: Mbappé.

Amb l'eliminatòria més que sentenciada, la Reial va tirar d'orgull i es va desposseir dels seus complexos. Ander Barrenetxea va trobar fins i tot porteria als 62 minuts, però l'acció va quedar anul·lada per fora de joc. Les ocasions es precipitaven; Mikel Oyarzabal i Mikel Merino no van aconseguir aprofitar les seves, i al 75 Martín Zubimendi va rematar alt en la més clara per als d'Alguacil.

Beñat Turrientes va topar a deu minuts per al final amb els reflexos de Donnarumma, que va frustrar momentàniament el gol txuri urdin , que va arribar a punt d'arribar al descompte; en un córner provocat per una rematada d'Olasagasti desviat per l'esquena de Mukiele, Mikel Merino va perforar les xarxes de la porteria parisenca amb el gol de comiat de la 'Champions' per als donostiarres.

Bufa d'aire per al Bayern

Per la seva banda, el Bayern Munic va capgirar l'eliminatòria contra la Lazio. L'1-0 dels italians a Roma va ser contrarestat pel 3-0 dels germànics a l'Allianz Arena.

Harry Kane, dues vegades, i Thomas Müller van donar aire al seu equip... i al qüestinadíssim Thomas Tuchel.