L'exmadridista Nacho Fernández ja té nova destinació

per Gabriel Izcovich

Nacho Fernández, el defensor de llarga trajectòria del Reial Madrid i que actualment disputa amb Espanya l'Eurocopa, ha signat un acord de dos anys amb el club saudita Al-Qadsiah. Aquest traspàs marca el final d'una etapa d'èxit al club merengue i l'inici d'una nova aventura a terres àrabs.

Nacho Fernández, reconegut pel seu compromís i versatilitat al terreny de joc, s'uneix ara a l'Al-Qadsiah, equip dirigit per l'exmadridista Michel. Aquest fitxatge s'emmarca en un acord que assegura al jugador espanyol un salari proper als 10 milions d'euros, lliures d'impostos, gràcies al context fiscal beneficiós d'Aràbia Saudita, on els ingressos dels esportistes no estan subjectes a tributació estatal.

La partida de Nacho del Reial Madrid representa la fi d'una era gloriosa per al defensor, que ha contribuït significativament als èxits del club durant més d'una dècada. Amb múltiples títols de Lliga i Champions League, Nacho ha estat un pilar clau en la defensa madridista, destacant-se pel seu lliurament, professionalisme i lleialtat a la samarreta.

La seva sortida del club blanc, encara que inevitable al cicle del futbol modern, deixa un buit que serà difícil d'omplir tant en termes d'habilitats futbolístiques com de compromís amb la institució. El seu llegat al Reial Madrid no només es mesura en trofeus, sinó també en l'admiració i el respecte guanyats tant dins com fora del camp.

Per a Nacho, aquest canvi representa més que simplement un trasllat geogràfic; és un pas cap a un nou desafiament personal i professional. A Al-Qadsiah, tindrà l'oportunitat d'aportar la seva experiència i lideratge, ajudant l'equip a assolir els seus objectius dins de la lliga saudita i possiblement en competicions continentals.

La seva adaptabilitat i capacitat per jugar tant com a central com a lateral ofereixen a l'Al-Qadsiah una versatilitat invaluable, mentre que la seva mentalitat guanyadora i la seva ètica de treball rigorosa podrien inspirar els companys d'equip més joves.