Una explosió interestel·lar 'única a la vida' serà visible des de la Terra aquest estiu

per Redacció CatalunyaPress

Mantingueu la mirada al cel, observadors d'estrelles, perquè la NASA ha predit que la tan esperada explosió estel·lar (o nova) “única a la vida” serà visible a simple vista en algun moment d'aquest estiu, segons un comunicat de premsa recent emès per l'agència.

"És increïblement emocionant tenir aquest seient a primera fila", va dir la Dra. Rebekah Hounsell, científica investigadora assistent al Centre de Vols Espacials Goddard de la NASA a Greenbelt, Maryland.

Anomenat T Coronae Borealis o "Estrella Blaze", l'esdeveniment celeste es troba a 3.000 anys llum de distància i està compost per una nana blanca, un romanent d'una estrella morta de la "mida de la Terra", i la massa de l'esclat estel·lar és similar a la del Sol.

També a la barreja hi ha una “antiga geganta vermella que lentament està sent desposseïda d'hidrogen per la implacable atracció gravitacional del seu veí famolenc”, va descriure la NASA.

Quan s'acumula suficient hidrogen de la geganta vermella a la superfície de la nana blanca, es desencadena una explosió termonuclear massiva que llança el material acumulat a l'espai en una llampada encegador. El fenomen intergalàctic no ha de confondre's amb una supernova, una combustió còsmica similar que destrueix algunes estrelles moribundes (en lloc de mantenir-les intactes com la nova) i que sovint és milers de milions de vegades més brillant que una nova.

En el cas de l'Estrella Blaze, aquest esdeveniment sembla repetir-se, de mitjana, cada 80 anys, i es pot mantenir durant centenars de milers d'anys.

Aquest esdeveniment és particularment significatiu atesa la seva relativa proximitat a la Terra. "Hi ha algunes noves recurrents amb cicles molt curts, però normalment no veiem un esclat repetit a la vida humana, i poques vegades un tan relativament a prop del nostre propi sistema", va dir Hounsell.

Malauradament, encara no se sap la data exacta de l'espectacle de focs artificials interestel·lars; Tot i això, aquesta possible estrella de la mort serà visible en algun moment d'aquest mes. La NASA estima que el fenomen “breu” serà visible a primera vista durant aproximadament una setmana.