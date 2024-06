L'expresident argentí Mauricio Macri carrega contra Pedro Sánchez i lloa el PP

per Gabriel Izcovich

L'expresident argentí Mauricio Macri, ha carregat contra el president del Govern, Pedro Sánchez, per "arrossegar" l'amistat entre Espanya i l'Argentina per una "estratègia electoral" i ha manifestat el suport al Partit Popular.

"M'a penes veure que el president Sánchez arrossega l'amistat històrica argentí-espanyola en la seva estratègia electoral, mentre calumnia el Partit Popular, un partit que va fer d'Espanya el que és avui i que a més va ser una de les fonts d'inspiració i suport més grans que vaig tenir per crear el partit Proposta Republicana (PRO)", ha publicat Macri en un missatge a la xarxa social X.

Per a Macri, "el PP continua sent la millor resposta al futur d'Espanya". "Gràcies Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijoo i Isabel Díaz Ayuso per cultivar sempre l'amistat entre els nostres ciutadans", ha afegit.

El Govern espanyol ha retirat la seva ambaixadora a Buenos Aires en resposta a la intervenció de Milei en un acte del partit Vox el 19 de maig passat a Madrid en què va qualificar de "corrupta" Begoña Gómez, la dona del president del Govern espanyol , Pedro Sánchez.

La trajectòria de Macri

Mauricio Macri, nascut el 8 de febrer de 1959 a Tandil, Argentina, és un polític, empresari i enginyer civil que es va destacar per ser president d'Argentina des del 2015 fins al 2019. Fill de l'empresari d'origen italià Franco Macri, Mauricio va créixer en una família prominent de l'àmbit empresarial, cosa que va influir en la seva formació i carrera primerenca. Es va graduar en enginyeria civil a la Universitat Catòlica Argentina i va completar estudis de postgrau en administració d'empreses a Colòmbia i al prestigiós Wharton School de la Universitat de Pennsilvània, encara que no va obtenir un títol formal de postgrau.

Abans d'incursionar en la política, Macri va tenir una reeixida carrera al sector privat. Va començar la seva trajectòria a l'empresa familiar, el Grup Macri (Socma), on va ocupar diversos càrrecs executius. El 1991, va ser segrestat durant 12 dies, un episodi traumàtic que va tenir un profund impacte en la seva vida personal i professional. Posteriorment, va assumir la presidència del Club Atlètic Boca Juniors el 1995, càrrec que va exercir fins al 2007. Sota el seu lideratge, el club va viure una de les seves èpoques més reeixides, guanyant múltiples campionats nacionals i internacionals.

La carrera política de Macri es va enlairar el 2003 quan va fundar el partit Proposta Republicana (PRO). El 2007, va ser elegit Cap de Govern de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires, i reelegit el 2011. Durant la seva gestió a la capital argentina, Macri va impulsar diverses polítiques d'infraestructura i modernització, encara que també va enfrontar crítiques per qüestions de gestió i transparència.

El 2015, Mauricio Macri es va postular per a la presidència d'Argentina i va guanyar a la segona volta contra el candidat oficialista Daniel Scioli. El govern es va enfocar en polítiques d'obertura econòmica, reducció del dèficit fiscal i atracció d'inversions estrangeres. Tot i això, el seu mandat també va estar marcat per la crisi econòmica, alta inflació i un augment significatiu del deute extern. Les mesures dʻajust econòmic i les reformes estructurals implementades van generar descontentament en amplis sectors de la societat.

El 2019, Macri va buscar la reelecció però va ser derrotat per Alberto Fernández, candidat del Front de Tots. Després de deixar la presidència, Macri es va mantenir actiu a la política ia l'àmbit empresarial, continuant la seva influència en l'escena política argentina. La seva gestió continua sent objecte de debat, amb defensors que destaquen els seus intents de modernitzar l'economia i els crítics que subratllen els problemes econòmics i socials que van marcar la seva presidència.