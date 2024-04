Èxtasi culer al Clàssic d'ACB: el Barça s'imposa al Madrid (85-79)

El Barça es va emportar a Clàssic de l'ACB al Palau Blaugrana contra el Real Madrid, imposant-se per 85-79 diumenge passat 7 d'abril. Aquest triomf no només va permetre a l'equip català consolidar la tercera posició i assegurar el seu estatus com a cap de sèrie per als playoffs , sinó que també va provocar que el Madrid perdés el liderat de la lliga, que ara és per a Unicaja de Màlaga.

L'equip dirigit per Roger Grimau va iniciar i va concloure de manera excepcional el partit contra el seu rival acèrrim, Madrid, que després d'un devastador primer quart que va finalitzar 27-11 a favor del Barcelona, va haver de redoblar esforços per entrar en ritme de joc, patint així la seva tercera derrota consecutiva. Nicolás Laprovittola va destacar al matx amb 25 punts, però no va ser l'únic jugador notable.

El Barcelona va gaudir d'una de les millors actuacions de Ricky Rubio des de la tornada, mostrant precisió des del començament del joc i mantenint la calma durant la segona meitat quan el Madrid va intentar una remuntada. D'altra banda, l'equip de Chus Mateo es va veure afectat per la precipitació i la pèrdua de jugadors clau com Edy Tavares i Vincent Poirier per eliminació, cosa que va resultar en la pèrdua del lideratge de la lliga a les mans d'Unicaja.

Els blancs segueixen en un moment de baix rendiment, sense sembrar en espera del moment decisiu de la temporada, encara que amb el perill de despistar-se massa. La tercera derrota seguida, totes tres l'última setmana amb la de Baskonia a Eurolliga, es va veure venir quan el Barça va aconseguir una renda de més de 20 punts.

Entre Lapro i Rubio van dinamitar el matx, millor el Barça en tot, amb una bona defensa interior i també anul·lant Facundo Campazzo. Amb tot, el Madrid va anar aprenent dels seus errors i va treure el cap abans del descans ja, quan Sergio Llull i Gabi Deck van millorar amb escreix l'encert dels visitants (45-33).

La dinàmica va pintar llavors perillosa per al Barça, però els de Grimau es van mantenir sempre al davant. Lapro va tornar a ser vital al tercer quart, igual que Jabari Parker, sense entrar en pànic el conjunt blaugrana tot i haver desaparegut la renda. Tavares no va tenir el seu dia però Poirier sí que va fer mal per dins.

Amb tot, tots dos van quedar fora de l'equació per faltes, amb molta protesta per part dels blancs, que havien tornat a pressionar el marcador amb un 64-63 a set minuts del final. El Madrid va perdre el nord en aquestes eliminacions i, sense forces per seguir el pic i la pala, els de Mateo van buscar la directa.

Així, ni a Campazzo, Yabusele o Hezonja li van entrar els triples i el Barça va tenir un Laprovittola letal, com entre setmana contra el Maccabi en un altre triomf decisiu a l'Eurolliga. Els de Grimau van celebrar un Clàssic que els ajuda a mantenir-se en solitari a la tercera posició, a més de ratificar la confiança per a un tram seriós on el Madrid, tot i estar igualat a la Lliga amb Unicaja, segueix sent el rival a batre com en competició europea .