L'extraordinari salari que Mark Zuckerberg s'embossa a Meta

per J.C. Meneses Montserrat

Quin sou el sou anual d'un dels homes més rics del món? Mark Zuckerberg, conseller delegat de Meta Platforms -la companyia Matriz de Facebook, Instagram i Twitter-, s'embossa anualment al voltant de 700 milions de dòlars -646 milions d'euros-.

El nou sou del magnat dInternet ha augmentat gràcies al nou dividend trimestral anunciat per la multinacional.

L'empresari, cofundador de la companyia, tenia una participació d'uns 350 milions de títols de Meta de classe A i classe B.

Això suposa una mica més del 13% del total, segons els registres de la Comissió de Borsa i Valors (SEC) al tancament del 2022.

La junta directiva de Meta va declarar en presentar els resultats de la companyia el 2023 un dividend en efectiu de 0,50 dòlars per acció. Aquest serà abonat el 26 de març de 2024.

"Tenim la intenció de pagar un dividend en efectiu trimestralment en el futur, subjecte a les condicions del mercat ia l'aprovació de la nostra junta directiva", va confirmar la multinacional.

D'aquesta manera, Zuckerberg cobraria trimestralment uns 175 milions de dòlars (161 milions d'euros). Així, suma un total de 700 milions de dòlars en un any complet de mantenir l'import i la periodicitat del pagament.

Segons 'Forbes', la fortuna estimada de Marck Zuckerberg el 2023 rondava els 64.400 milions de dòlars (59.474 milions d'euros).

Aquesta fortuna el situa al 16è lloc de la classificació, liderada pel francès Bernard Arnault, amb un patrimoni estimat d'uns 211.000 milions de dòlars (194.860 milions d'euros).

Tot i això, Zuckerberg era el més jove amb diferència entre els llocs més alts del llistat.

Els resultats de Meta

Al conjunt del 2023, Meta va obtenir un benefici net de 39.098 milions de dòlars (36.092 milions d'euros), millorant en un 69% el resultat de l'any anterior.

Mentrestant, els ingressos anuals van sumar 134.902 milions de dòlars (124.531 milions d'euros), un 16% més que el 2022.

En concret, la facturació del negoci de publicitat de Meta va assolir l'any un total de 131.948 milions de dòlars (121.804 milions d'euros), un 16% més.

A més, els ingressos de la seva divisió encarregada de desenvolupar el metavers es van reduir en un 12,2%, fins a 1.896 milions de dòlars (1.750 milions d'euros).

Entre octubre i desembre, Meta va triplicar els beneficis respecte al mateix període del 2022.

Al desembre, la xifra d'usuaris diaris actius (DAU) de Facebook va créixer un 6%, fins a 2.110 milions al desembre.

D'altra banda, la d'usuaris mensuals actius (MAU) va assolir els 3.070 milions, un 3% més.

Amb vista al primer trimestre del 2024, Meta espera que els ingressos totals oscil·lin entre 34.500 i 37.000 milions de dòlars (31.848 i 34.155 milions d'euros).

La companyia anticipa que les despeses per a tot l'any oscil·laran entre els 94.000 i els 99.000 milions de dòlars (86.773 i 91.389 milions d'euros). Això suposa que no hi haurà canvis respecte a la perspectiva anterior.