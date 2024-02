Els fabricants estaran obligats a arreglar la teva rentadora si es fa malbé

per Helena Celma

Un any després que la Comissió Europea proposés la revisió del "dret a reparar", tant el Parlament Europeu com el Consell de la Unió Europea han arribat a un acord per ampliar-lo.

Aquest dret estén les opcions de reparació per a electrodomèstics i productes més enllà del període de garantia. A més, s'han ampliat els drets que els usuaris gaudiran durant aquest període.

Pel que fa a la garantia, cal remarcar que, a partir d'ara, aquesta s'estendrà si el producte és defectuós.

També és important remarcar que els fabricants han de proporcionar l'accés a les peces dels electrodomèstics de manera obligatòria. Aquesta premissa ja es va aprovar el 2020, però ara passarà a ser un requisit ineludible.

A més, els fabricants estaran obligats a proporcionar informació sobre els seus serveis de reparació, així com detallar els preus de les peces.

Per acabar, la nova legislació també prohibeix la restricció de les reparacions domèstiques. En altres paraules, els fabricants no podran incloure clàusules als seus contractes que impedeixin als usuaris realitzar reparacions en els productes.

Per tant, les restriccions tan elevades que imposaven alguns fabricants a l'hora d'efectuar algunes reparacions queden a l'oblit. Des d'ara, els clients de la Unió Europea es podran beneficiar d'aquesta nova normativa.