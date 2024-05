Fermín homenatja el seu 'creador', tancant l'era Xavi amb golàs i victòria (1-2)

El FC Barcelona ha guanyat el darrer partit de la temporada més rara dels darrers temps. Els blaugranes s'han endut els tres punts de la sempre exigent visita al Sevilla FC, al Ramón Sánchez-Pizjuán. Robert Lewandowski ha estrenat ràpidament el marcador amb un senyor gol, després d'una rematada acrobàtica i una sublim assistència de Lamine Yamal. Youssef En-Nesyri va empatar, abans que Fermín López posés el definitiu 1-2 per homenatjar Xavi Hernández, en el seu últim partit com a entrenador culer.

Aquesta etapa ha acabat molt pitjor del que es mereixia. Molt pitjor del que es pressuposava. Xavi no s'ha pogut acomiadar de la seva gent, de Montjuïc, perquè la junta directiva el va destituir sense deixar-li aquesta oportunitat. Així que Xavi es va voler donar un homenatge a la darrera trobada de LaLiga, del curs i de l'etapa.

L'egarenc va sortir al Pizjuán amb un onze de garanties, impropi d'un partit intranscendent en l'aspecte resultadista. Van sortir tots els titulars. Tots tenien gana. Uns per acabar bé, altres per convèncer el proper entrenador, i altres, o segurament tots, perquè la xavineta acabés bé. I així va ser.

El Barça va començar molt bé el matx. La seva pressió alta, la dels millors dies, va sorgir efecte. La pressió de Lewandowski i un Pedri González molt endollat va provocar errors de Soumaré i companyia. Després d'un avís blaugrana, va arribar el gol de Lewandowski, que tanca el campionat domèstic amb 19 gols anotats, una xifra notable.

El quadro català va seguir en aquesta línia, i va poder ampliar el marcador. Pedri va enviar un míssil al travesser, mentre Fermín creixia. L'andalús va ser el líder quant a ganes i verticalitat, una cosa tan necessària i que tant es troba a faltar en aquest equip els últims temps.

Tot i això, va ser el Sevilla l'equip que va aconseguir fer el següent gol. En-Nesyri va rebre una bona pilota a l'espai, escapant-se del marcador per batre pel pal curt Ter Stegen. Va anar a tocar del descans, per la qual cosa no hi va haver temps de reacció.

Al segon temps, Xavi va introduir Oriol Romeu per Christensen, per acabar de repartir minuts. El canvi va asseure bé, perquè el d'Ulldecona va iniciar la jugada del segon gol. Fermín va rebre, i va deixar anar una fuetada inesperada, des de fora de l'àrea, al pal curt, que Nyland no va poder aturar. Va ser una trucada a Luis de la Fuente, al seleccionador espanyol, per recordar-li la importància que pot jugar el de Huelva en un torneig com l'Eurocopa d'aquest estiu. I un homenatge a Xavi.

L'entrenador va descobrir aquest jugador, donant-li confiança quan cap expert en futbol formatiu comptava amb ell. Des d'aquell gol al Clàssic de la pretemporada, Fermín ha anat creixent per assentar-se amb Lamine Yamal i Pau Cubarsí com el gran tresor que ha tret Xavi del planter. Un llegat de dos títols, i el més important, de brots verds. Fins aviat, Xavi.