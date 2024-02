Fernando Alonso es pronuncia sobre la hipotètica substitució de Hamilton a Mercedes

El pilot espanyol de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) va assegurar aquest dilluns que és un candidat "atractiu" per substituir Lewis Hamilton a Mercedes a partir del 2025.

Aquest serà precisament l'any en què el britànic marxi a Ferrari, però Alonso va negar haver mantingut converses amb l'escuderia alemanya.

"Sóc conscient de la meva situació, que és única. Només hi ha tres campions del món a la graella i jo sóc l'únic disponible per al 2025, així que estic en una bona posició", va dir Alonso després de la presentació de l'AMR24, el nou cotxe per la temporada 2024.

El campió del món el 2005 i 2006 va insistir que "no hi ha hagut res" amb Mercedes després que Hamilton anunciés que se'n va a Ferrari quan finalitzi la temporada que ve, a partir del 2025.

I és que, encara que la "primera i única" opció "al principi" i la seva "prioritat" per "continuar competint més enllà d'aquest any" serà Aston Martin, Alonso no tanca la porta a ser el substitut del britànic.

"Però si no arribem a un acord, sé que sóc atractiu per a altres equips. No em quedaré a la Fórmula 1 només per divertir-me. No sóc aquest tipus de persona ni de pilot. Veurem quines són les opcions", va comentar l'espanyol .

Sobre el fitxatge de Hamilton per Ferrari, Alonso, que va pilotar per a l'escuderia italiana entre el 2010 i el 2014 fregant el títol amb el 'Cavallino Rampante', va admetre que "va ser una sorpresa, no pel canvi en si, sinó perquè des de fora semblava que estava molt vinculat a Mercedes i era molt lleial a Mercedes”.

"Ferrari és un equip especial, però és més especial quan guanyes. Potser Lewis pugui aportar aquesta lluita extra pel campionat, perquè el cotxe hi és", va vaticinar Alonso.

L'asturià va ser quart al Mundial del 2023, aconseguint vuit podis i mantenint viu fins al final el somni de la seva victòria número 33.

Aquesta temporada i als 43 anys, Alonso es convertirà en el primer pilot a participar en 400 Grans Premis, mentre segueix motivat amb les carreres.

"Fa uns anys diria que 41 o 42 és el límit, però després de l'any passat vaig veure que estava motivat, que rendia bé, i vaig pensar que podria córrer uns quants anys més. Aquest hivern he superat les expectatives pel que fa a les proves físiques , així que si estic motivat i disposat a comprometre'm, puc córrer fins als 48, 49 o potser fins als 50", va dir.