El festival Sónar acaba després de superar els 154.000 assistents

El festival de la música electrònica i la cultura digital Sónar i les activitats del Sónar Week acaben aquest dissabte després de superar els 154.000 assistents de més de 90 països de tots els continents des de dijous, informen en un comunicat els organitzadors de l'esdeveniment, celebrat a la Fira de Barcelona.

Han estat més de 250 activitats amb referents locals i internacionals en música però també en art, ciència i tecnologia: actuacions musicals, sessions de DJ, performances multidisciplinàries, conferències audiovisuals, masterclasses, fòrums de debats, xerrades, demos, instal·lacions i exposicions de projectes .

Unes 54.000 persones han estat a Sónar de Dia, 66.000 a Sónar de Nit i 34.000 a OFFSónar, amb un 70% de públic espanyol i un 30% estranger.

Sónar Barcelona 2025

Sónar Barcelona 2025 se celebrarà del 12 al 14 de juny a Fira de Barcelona Montjuïc i Fira de Barcelona Gran Via, i aquest dimarts a les 12.00 s'habilitarà una prevenda de SonarPass i SonarPass+D (el públic es pot preregistrar a aquesta prevenda des d'aquest mateix dissabte a la nit). Sónar 2025 celebrarà el concert inaugural el dijous 12 al Palau de la Música Catalana, amb obres de Steve Reich i Raquel García-Tomás.

L'origen del Sónar

El Festival Sónar va néixer a Barcelona el 1994, fundat per Ricard Robles, Enric Palau i Sergi Caballero. Des del començament, l'objectiu principal del festival ha estat oferir una plataforma per a la música avançada i l'art multimèdia. Concebut com un esdeveniment d'avantguarda, Sónar s'ha distingit pel seu enfocament innovador, integrant tecnologia, creativitat i cultura contemporània. La primera edició del festival, encara que modesta en comparació de les seves dimensions actuals, va establir les bases per a la qual cosa es convertiria en una referència mundial en música electrònica i arts visuals.

Al llarg de les més de dues dècades d'existència, Sónar ha evolucionat significativament. El que va començar com un esdeveniment relativament petit ha crescut fins a convertir-se en un festival internacionalment reconegut, atraient desenes de milers d'assistents de tot el món. Un dels elements clau de l'èxit de Sónar ha estat la seva capacitat per mantenir-se a l'avantguarda de les tendències musicals i tecnològiques, adaptant-se i evolucionant amb els canvis a la cultura i la tecnologia.

El festival s'ha dividit tradicionalment en dues parts: Sónar de Dia i Sónar de Nit. Sónar de Dia se centra en conferències, exposicions i actuacions en viu en un ambient més relaxat i accessible, mentres que Sónar de Nit ofereix concerts i sessions de DJ d'artistes de renom en una atmosfera festiva i vibrant. Aquesta dualitat ha permès a Sónar atraure una audiència diversa, des de professionals de la indústria fins a aficionats a la música i l'art.

L'expansió internacional de Sónar és un altre aspecte destacat de la trajectòria. A partir de 2002, el festival va començar a organitzar edicions a diferents ciutats arreu del món, portant la seva filosofia i esperit innovador a llocs com Nova York, Londres, Buenos Aires, Tòquio i Hong Kong, entre d'altres. Aquestes edicions internacionals no només han ampliat la influència de Sónar, sinó que també han permès un intercanvi cultural enriquidor entre artistes i audiències de diferents parts del món.

L'impacte de Sónar a l'escena de la música electrònica i les arts digitals ha estat profund. Ha servit de plataforma per a nombrosos artistes emergents que més tard han esdevingut figures influents en la indústria. A més, Sónar ha jugat un paper crucial en la popularització de la música electrònica i l'art digital, fent-los accessibles a un públic més ampli i divers. El seu enfocament interdisciplinari ha fomentat la col·laboració entre músics, artistes visuals, tecnòlegs i científics, tot creant un espai únic per a la innovació i la creativitat.