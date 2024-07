Final anticipada? Espanya i Alemanya s'enfronten per accedir a semis de l'Eurocopa

Les seleccions d'Espanya i Alemanya es veuen les cares a partir de les 6 del vespre d'aquest divendres 5 de juliol al primer partit dels quarts de final de l'Eurocopa 2024.

El partit es pot considerar una final anticipada entre les dues candidates més sòlides i que han desplegat millor futbol... i està carregat d'al·licients.

L'MHPArena de Stuttgart serà l'escenari del vibrant primer gran examen sense marge d'error per a les dues seleccions, l'exercici de les quals està sent el més notable del torneig. La intensitat i el ritme alt estan assegurats en un duel sense clar favorit entre els dos equips més premiats de la competició, amb tres trofeus cadascun.

Serà la primera vegada que tots dos combinats es creuin en les eliminatòries d'un gran torneig des del 2010, quan 'La Roja' va vèncer per la mínima a semifinals els germànics per aixecar després el Mundial. La rivalitat entre les dues nacions ve de lluny, amb l'1-1 de la fase de grups de Qatar 2022 com a precedent més recent, encara que Espanya acumula 36 anys sense perdre contra els teutons, amb el 6-0 de la Lliga de Nacions a 2020 com a gran obra.

Espanya, campiona continental el 1964, el 2008 i el 2012, no cau davant Alemanya en cap competició des del 1988. I ara es torna a creuar en el seu camí com l'única selecció amb ple de triomfs, i amb només un gol en contra --en pròpia meta de Le Normand davant Geòrgia a vuitens--. Els de Luis de la Fuente van necessitar remuntar aquest primer gol georgià per estar en aquests quarts, encara que la segona part va ser molt positiva i més que convincent per afrontar ara aquest partit crucial.

El 4-1 davant de Geòrgia va ser una mostra d'intencions i caràcter, amb l'aportació especial de Nico Williams i Lamine Yamal, fins ara imbatible per als laterals. Els extrems són la punta de llança d'un sistema que té cura, però sense sopar, la pilota i sap adaptar-se a cada situació.

També sembla tenir clar el seu onze un Julian Nagelsmann que ha aconseguit unir les peces d'una generació talentosa, que sosté la fiabilitat de Toni Kroos --sense ell van guanyar 2/10 partits i amb ell no han perdut els últims vuit--, que podria estar davant del darrer matx de la seva carrera, i la letal elegància de Jamal Musiala. L'atacant del Bayern (3 gols) i Kai Havertz (2) seran l'amenaça, mentre Niclas Füllkrug espera a la banqueta i Leroy Sané apunta a acompanyar els altres dos, tret que aparegui Florian Wirtz per apuntalar la medul·lar.

Després de perdre's per sanció els vuitens davant Dinamarca, Jonathan Tah tornaria a l'onze acompanyant Antonio Rüdiger, encara que l'actuació de Nico Schlotterbeck davant els danesos va ser de ressenyar. En aquest duel, Alemanya va ser superior i va gaudir de les millors ocasions, tot i que va necessitar un gol en contra anul·lat per centímetres per despertar, gràcies a un penal a favor, per vèncer per 2-0.