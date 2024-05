Finalment, Mbappé anuncia la seva marxa del PSG

per Redacció CatalunyaPress

**Kylian Mbappé anuncia la seva Sortida del PSG: Un Adéu amb Gratitud i Emoció**

En un moviment que ha sacsejat el món del futbol, Kylian Mbappé ha confirmat la seva partida del Paris Saint-Germain (PSG) després de set temporades de glòria i èxits. En un emotiu missatge compartit a les seves xarxes socials, el talentós davanter francès va revelar els seus plans de no renovar el contracte amb el PSG, deixant oberta la incògnita sobre el seu futur destí, que apunta al Reial Madrid.

L'anunci va arribar a través d'un vídeo que Mbappé va compartir amb els seus seguidors, on va expressar amb claredat i emotivitat la seva decisió: "Hola a tots, sóc Kylian. Volia parlar amb vostès. Sempre vaig dir que parlaria amb vostès quan fos oportú i els vull anunciar que aquest és el meu últim any a París Saint Germain.

Mbappé, que ha estat una figura destacada al PSG des de la seva arribada la temporada 2017/18, va agrair profundament a tots aquells que han estat part de la seva trajectòria al club. Des dels seus companys d'equip fins als entrenadors que el van guiar, com ara Unai Emery, Thomas Tuchel, Maurici Pochettino, Christophe Galtier i Luis Enrique, tots van rebre paraules de reconeixement per part del davanter francès.

En les paraules, Mbappé va expressar la seva gratitud cap al PSG: "Són un munt d'emocions, molts anys en què vaig tenir la chance i el gran honor de ser membre del club francès més gran, un dels més grans del món, que em va permetre arribar aquí i tenir la meva primera experiència en un club amb un munt de pressió. créixer com a home. Amb tota la glòria i els errors que vaig cometre”.

L'anunci de Mbappé es produeix en un moment clau per al PSG, ja que s'acosta el final de la temporada i el club disputarà partits importants a la Lliga 1 i la Copa de França. La possibilitat d'acomiadar-se amb un títol afegeix un element addicional d'emoció a la sortida.

Encara que Mbappé no va revelar el seu proper destí, va deixar clar que el seu camí seguirà fora de França: "És difícil, difícil i mai vaig pensar que seria tan dificultós anunciar això d'anar-me'n del país, de França, de la Lliga 1, el campionat , sempre ho vaig saber, però crec que necessitava això, un nou desafiament després de set anys”.

Amb 255 gols i 108 assistències en 306 partits amb el PSG, Mbappé deixa un llegat inesborrable al club. Tot i no haver conquerit la Champions League amb l'equip, la seva contribució i el seu impacte al futbol europeu són innegables. "Vaig ser jo, amb les meves virtuts i defectes, però vaig intentar donar la millor versió de mi durant aquests set anys", va concloure Mbappé, agraint als aficionats per totes les emocions viscudes i deixant un profund agraïment cap al PSG a la seva memòria per sempre .